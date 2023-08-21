Financial Times: несколько стран могут пригласить в БРИКС на саммите в ЮАР

Сразу несколько стран могут быть приглашены в БРИКС на саммите в ЮАР, сообщили источники Financial Times, знакомые с ходом переговоров. О каких именно государствах идет речь, неизвестно. Официальные заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны.

Собеседник Financial Times считает маловероятным, что в союз будут приглашены сразу все 23 страны. Для БРИКС важно определить критерии приема новых членов, чтобы потенциальные кандидаты в будущем знали, «какие вопросы являются приоритетными». Ожидается, что на саммите будут согласованы критерии приема новых членов.

По данным британской газеты, единая валюта не стоит на повестке дня, «несмотря на растущее недовольство доминированием доллара» среди стран БРИКС. Однако стороны могут сосредоточиться на соглашениях о расчетах в национальных валютах.

По данным Financial Times, на фоне дискуссии о расширении БРИКС произошел спор между Китаем, который хочет видеть в союзе не только экономическую, но и политическую силу, и Индией, которая выступает против этого. Источник в КНР отметил, что в случае расширения БРИКС на организацию будет приходиться такая же доля ВВП, как и на G7. «Тогда наш коллективный голос в мире станет сильнее»,— отметил собеседник британской газеты.

Глава МИД ЮАР Наледи Пандор ранее говорила, что неправильно рассматривать потенциальное расширение БРИКС как антизападный шаг. Однако страны Запада могут воспринять включение в объединение Ирана, Белоруссии или Венесуэлы как шаг к союзникам России и Китая, пишет Financial Times.

Как напоминает газета, на присоединение к БРИКС также претендуют Аргентина, Саудовская Аравия и Индонезия. Президент РФ Владимир Путин в середине августа обсуждал заявку Ирана на вступление в союз с президентом Эбрахимом Раиси. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва недавно поддерживал присоединение Аргентины, Венесуэлы, ОАЭ и Саудовской Аравии. По данным источника FT, бразильская сторона хочет установить более четкие критерии включения в БРИКС. Среди них может быть требование присоединиться к Новому банку развития (создан БРИКС, финансирует инфраструктурные проекты и проекты устойчивого развития).

О потенциальном расширении объединения — в материале «Ъ» «Чемпионат мира по БРИКС».

Леонид Уварчев