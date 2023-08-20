44-й скорый

Финал Кубка лиг, турнира с участием клубов Major League Soccer (MLS) и первого мексиканского дивизиона Liga MX, завершился победой «Интер Майами» над «Нэшвиллом» в серии послематчевых пенальти. Клуб из Флориды выиграл первый же турнир после перехода Лионеля Месси, а сам аргентинец вышел в единоличные лидеры по числу завоеванных титулов, опередив на один трофей бразильца Дани Алвеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лионель Месси вместе с другими игроками «Интер Майами» празднует победу над «Нэшвиллом»

Фото: CHANDAN KHANNA / AFP Лионель Месси вместе с другими игроками «Интер Майами» празднует победу над «Нэшвиллом»

Фото: CHANDAN KHANNA / AFP

Лионель Месси остается главным ньюсмейкером футбола в Северной Америке. После июльского перехода из ПСЖ в «Интер Майами» он не только демонстрирует отменную результативность, но и завоевал в новом клубе первый трофей — Кубок лиг. Этот турнир проводится с 2019 года. Сначала в нем играли по четыре лучших клуба из MLS и Liga MX, первого мексиканского дивизиона. Но в этом сезоне Кубок лиг было принято расширить. Возможность принять в нем участие получили все клубы двух лиг, в общей сложности — 47. Сначала они были разбиты на 15 групп, а затем выясняли отношения по системе с выбыванием.

В решающем матче, который проходил в Нэшвилле, сошлись команда из этого города, которая в прошлогоднем розыгрыше MLS выбыла на первом раунде play-off, и нынешняя команда Лионеля Месси, показавшая тогда аналогичный результат. Встреча получилась упорнейшей. В середине первого тайма Месси открыл счет великолепным ударом из-за пределов штрафной площади c левой ноги в девятку, а во второй половине гаитянин Фафа Пико в результате суматохи, возникшей около ворот «Интер Майами» после углового и нескольких рикошетов, сравнял счет. После этого футболисты «Интера», в том числе Месси, угодивший в штангу, упустили пару верных шансов забить победный гол.

В итоге основное время завершилось вничью — 1:1, и все решила серия пенальти. Она получилась очень затяжной. Сначала соперники не реализовали по одному удару из пяти, но затем промахов не было, и все решила дуэль двух вратарей.

Тут-то и наступила кульминация. Голкипер «Интера» Дрейк Каллендер смог отразить удар своего коллеги Эллиота Паникко и принес победу своей команде со счетом 10:9.

Таким образом, в Кубке лиг впервые победила команда, представляющая MLS (в 2019 и 2021 годах его выигрывали клубы из мексиканского чемпионата, а еще дважды турнир по разным причинам не проводился). Для «Интер Майами», который кроме 36-летнего Месси пополнили еще два бывших игрока «Барселоны», 35-летний полузащитник Серхио Бускетс и 34-летний защитник Жорди Альба, это большой успех.

Что касается выдающегося аргентинца, то он выиграл свой 44-й трофей и установил новый футбольный рекорд по числу титулов, улучшив достижение победителя 43 различных соревнований бразильца Дани Алвеса.

В составе «Барселоны» Месси десять раз выиграл чемпионат Испании, восемь — Суперкубок Испании, семь — Кубок Испании, четыре — Лигу чемпионов, по три раза — Суперкубок и клубный чемпионат мира. С ПСЖ он дважды выигрывал французский чемпионат и один раз — Суперкубок, а в составе сборной Аргентины побеждал на чемпионате мира, в Кубке Америки, Олимпийских играх, молодежном чемпионате мира и в Финалиссиме — официальном матче, в котором встречаются чемпион Европы и обладатель Кубка Америки.

К этому можно добавить, что, сыграв за «Интер» семь встреч, Месси забил в каждой из них, а в общей сложности на его счету десять голов. Это позволило ему выйти на чистое третье место в списке лучших бомбардиров «Интер Майами», основанного в 2018 году. Он уступает лишь аргентинцу Гонсало Игуаину, на счету которого 29 голов, и эквадорцу Леонардо Кампане с 16 точными ударами.

Евгений Федяков