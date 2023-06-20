Месси-мани

Переход в «Интер Майами» принесет Лионелю Месси $150 млн за два с половиной года, не считая доходов от участвующих в главной футбольной сделке межсезонья Apple и Adidas. Американский клуб взамен уже получил колоссальный рост собственной востребованности, вылившийся, в частности, в необходимость экстренно увеличивать вместимость домашнего стадиона на 3 тыс. человек и усиливать меры безопасности на арене в связи с ажиотажем вокруг Месси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После объявления о переходе Лионеля Месси спрос на билеты на домашние матчи «Интер Майами» уже примерно в десять раз превысил возможности 22-тысячного стадиона клуба

Фото: Luis ROBAYO / AFP После объявления о переходе Лионеля Месси спрос на билеты на домашние матчи «Интер Майами» уже примерно в десять раз превысил возможности 22-тысячного стадиона клуба

Фото: Luis ROBAYO / AFP

О деталях контракта Лионеля Месси с «Интер Майами» рассказал интернет-ресурс Sportico. По его данным, условия договора Месси и клуба, который в июне неожиданно выиграл борьбу за покинувшего ПСЖ легендарного аргентинского футболиста у «Барселоны» и богатого саудовского «Аль-Хиляля», совершив, таким образом, самую громкую и самую неожиданную сделку межсезонья, практически согласованы. Соглашение будет рассчитано на срок два с половиной года с опцией продления, а его финансовая составляющая выглядит чрезвычайно впечатляющей даже по меркам европейских грандов, не говоря уже об американской лиге MLS, ограничивающей запросы игроков с помощью потолка зарплат.

Sportico утверждает, что контрактом предусмотрена выплата аргентинцу $150 млн. В эту сумму входят подписной бонус, а также стоимость доли клубных акций, достающихся легендарному аргентинцу.

Впрочем, этим будущие доходы Лионеля Месси в США не исчерпываются. Все источники, знакомые с процессом переговоров «Интер Майами» и Месси, настаивают на том, что в сделке задействованы также Apple TV и Adidas. Они будут переводить аргентинцу часть поступлений, сгенерированных благодаря его появлению в клубе. Правда, при этом в соглашении не будет опции, предусматривающей право Лионеля Месси на покупку команды MLS. Такая в позапрошлом десятилетии была включена в договор знаменитого англичанина Дэвида Бекхема. Он реализовал ее, став совладельцем именно «Интер Майами».

Между тем этот клуб уже тоже получил несомненную выгоду от дорогого приобретения. Его хозяин Хорхе Мас назвал то, что происходило в последние дни, «Месси-манией». Она выразилась в космическом росте востребованности до сих пор не входившего в число лидеров MLS «Интер Майами». Выражается он в ряде показателей.

Например, число подписчиков клубной страницы в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой по ведению соцсетей Instagram и Facebook в РФ признана экстремистской и запрещена), составлявшее в начале июня, перед объявлением Лионеля Месси о переходе, 1 млн, скакнуло уже до 8 млн. Больше, если брать абсолютно все американские спортивные лиги, только у четырех представителей баскетбольной НБА — «Голден-Стейт Уорриорс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Кливленд Кавальерс» и «Чикаго Буллс». И это при том, что MLS никогда не могла конкурировать в США в смысле популярности, допустим, с бейсболом, американским футболом и даже хоккеем.

Еще более впечатляющие цифры касаются спроса на билеты на домашние матчи клуба. Он уже примерно в десять раз превысил возможности DRV PNK Stadium, 22-тысячного стадиона «Интер Майами». Хорхе Мас заявил о том, что арену будут в экстренном порядке реконструировать, чтобы в ближайшее время увеличить вместимость на 3 тыс. человек, одновременно усилив меры безопасности. А в 2025 году «Интер Майами» планирует, фактически «под Месси», открыть новый стадион.

Алексей Доспехов