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Месси-мани

Дорогой контракт Лионеля Месси с «Интер Майами» уже окупается ростом популярности клуба

Переход в «Интер Майами» принесет Лионелю Месси $150 млн за два с половиной года, не считая доходов от участвующих в главной футбольной сделке межсезонья Apple и Adidas. Американский клуб взамен уже получил колоссальный рост собственной востребованности, вылившийся, в частности, в необходимость экстренно увеличивать вместимость домашнего стадиона на 3 тыс. человек и усиливать меры безопасности на арене в связи с ажиотажем вокруг Месси.

После объявления о переходе Лионеля Месси спрос на билеты на домашние матчи «Интер Майами» уже примерно в десять раз превысил возможности 22-тысячного стадиона клуба

После объявления о переходе Лионеля Месси спрос на билеты на домашние матчи «Интер Майами» уже примерно в десять раз превысил возможности 22-тысячного стадиона клуба

Фото: Luis ROBAYO / AFP

После объявления о переходе Лионеля Месси спрос на билеты на домашние матчи «Интер Майами» уже примерно в десять раз превысил возможности 22-тысячного стадиона клуба

Фото: Luis ROBAYO / AFP

О деталях контракта Лионеля Месси с «Интер Майами» рассказал интернет-ресурс Sportico. По его данным, условия договора Месси и клуба, который в июне неожиданно выиграл борьбу за покинувшего ПСЖ легендарного аргентинского футболиста у «Барселоны» и богатого саудовского «Аль-Хиляля», совершив, таким образом, самую громкую и самую неожиданную сделку межсезонья, практически согласованы. Соглашение будет рассчитано на срок два с половиной года с опцией продления, а его финансовая составляющая выглядит чрезвычайно впечатляющей даже по меркам европейских грандов, не говоря уже об американской лиге MLS, ограничивающей запросы игроков с помощью потолка зарплат.

Sportico утверждает, что контрактом предусмотрена выплата аргентинцу $150 млн. В эту сумму входят подписной бонус, а также стоимость доли клубных акций, достающихся легендарному аргентинцу.

Впрочем, этим будущие доходы Лионеля Месси в США не исчерпываются. Все источники, знакомые с процессом переговоров «Интер Майами» и Месси, настаивают на том, что в сделке задействованы также Apple TV и Adidas. Они будут переводить аргентинцу часть поступлений, сгенерированных благодаря его появлению в клубе. Правда, при этом в соглашении не будет опции, предусматривающей право Лионеля Месси на покупку команды MLS. Такая в позапрошлом десятилетии была включена в договор знаменитого англичанина Дэвида Бекхема. Он реализовал ее, став совладельцем именно «Интер Майами».

Между тем этот клуб уже тоже получил несомненную выгоду от дорогого приобретения. Его хозяин Хорхе Мас назвал то, что происходило в последние дни, «Месси-манией». Она выразилась в космическом росте востребованности до сих пор не входившего в число лидеров MLS «Интер Майами». Выражается он в ряде показателей.

Спортивный обозреватель Владимир Осипов о переходе Лионеля Месси в «Интер Майами»

Например, число подписчиков клубной страницы в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой по ведению соцсетей Instagram и Facebook в РФ признана экстремистской и запрещена), составлявшее в начале июня, перед объявлением Лионеля Месси о переходе, 1 млн, скакнуло уже до 8 млн. Больше, если брать абсолютно все американские спортивные лиги, только у четырех представителей баскетбольной НБА — «Голден-Стейт Уорриорс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Кливленд Кавальерс» и «Чикаго Буллс». И это при том, что MLS никогда не могла конкурировать в США в смысле популярности, допустим, с бейсболом, американским футболом и даже хоккеем.

Еще более впечатляющие цифры касаются спроса на билеты на домашние матчи клуба. Он уже примерно в десять раз превысил возможности DRV PNK Stadium, 22-тысячного стадиона «Интер Майами». Хорхе Мас заявил о том, что арену будут в экстренном порядке реконструировать, чтобы в ближайшее время увеличить вместимость на 3 тыс. человек, одновременно усилив меры безопасности. А в 2025 году «Интер Майами» планирует, фактически «под Месси», открыть новый стадион.

Алексей Доспехов

Фотогалерея

Лионель Месси и его достижения в футболе

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«Когда я был маленьким, друзья вечно звали меня гулять, но я редко шел с ними, потому что знал, что завтра у меня тренировка. С тех пор ничего не изменилось» &lt;br>Лионель Андрес Месси родился 24 июня 1987 года в аргентинском городе Росарио. Футболом мальчик начал заниматься уже в пятилетнем возрасте, поскольку его отец — Хорхе Месси — подрабатывал тренером местной футбольной команды. Когда Лео исполнилось восемь, он уже играл в родном городе за профессиональный клуб «Ньюэллс Олд Бойз», где стал настоящим лидером команды

«Когда я был маленьким, друзья вечно звали меня гулять, но я редко шел с ними, потому что знал, что завтра у меня тренировка. С тех пор ничего не изменилось»
Лионель Андрес Месси родился 24 июня 1987 года в аргентинском городе Росарио. Футболом мальчик начал заниматься уже в пятилетнем возрасте, поскольку его отец — Хорхе Месси — подрабатывал тренером местной футбольной команды. Когда Лео исполнилось восемь, он уже играл в родном городе за профессиональный клуб «Ньюэллс Олд Бойз», где стал настоящим лидером команды

Фото: из личного архива Лионеля Месси

В детстве Лео страдал от недостатка гормона роста. Ему требовались дорогостоящие препараты, на покупку которых у семьи не было средств. Однако в возрасте 13 лет Месси заметила «Барселона», которая оплатила его лечение и переезд семьи в Испанию. В своем первом же матче за юношескую команду он забил 5 голов, а всего за сезон — 37 мячей в 30 матчах. Его дебют за молодежную сборную Аргентины состоялся в 2004 году, предложение выступать за сборную Испании футболист отклонил

В детстве Лео страдал от недостатка гормона роста. Ему требовались дорогостоящие препараты, на покупку которых у семьи не было средств. Однако в возрасте 13 лет Месси заметила «Барселона», которая оплатила его лечение и переезд семьи в Испанию. В своем первом же матче за юношескую команду он забил 5 голов, а всего за сезон — 37 мячей в 30 матчах. Его дебют за молодежную сборную Аргентины состоялся в 2004 году, предложение выступать за сборную Испании футболист отклонил

Фото: AP / Bas Czerwinski

«Некоторые люди говорят, что мой стиль игры является врожденным, но я не уверен в том, так ли это. Говоря по правде, я играю на инстинктах»&lt;br> В 2005 году Месси выиграл молодежный чемпионат мира в Нидерландах, где стал лучшим бомбардиром

«Некоторые люди говорят, что мой стиль игры является врожденным, но я не уверен в том, так ли это. Говоря по правде, я играю на инстинктах»
В 2005 году Месси выиграл молодежный чемпионат мира в Нидерландах, где стал лучшим бомбардиром

Фото: Reuters

В 2008 году в составе сборной Аргентины Месси завоевал золото на Олимпиаде в Пекине, однако победить вместе с ней на чемпионатах мира ему не удалось. В 2006 и 2010 годах сборная Аргентины вылетела из турнира в четвертьфинале. На ЧМ-2014 в Бразилии Месси был признан лучшим игроком турнира, забив четыре гола в семи матчах, однако в финале его команда уступила немцам в дополнительное время

В 2008 году в составе сборной Аргентины Месси завоевал золото на Олимпиаде в Пекине, однако победить вместе с ней на чемпионатах мира ему не удалось. В 2006 и 2010 годах сборная Аргентины вылетела из турнира в четвертьфинале. На ЧМ-2014 в Бразилии Месси был признан лучшим игроком турнира, забив четыре гола в семи матчах, однако в финале его команда уступила немцам в дополнительное время

Фото: AP / Luca Bruno

Лионель Месси — самый титулованный аргентинский футболист в истории. В ноябре 2021 года он в седьмой раз получил «Золотой мяч» — самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе. По количеству «мячей» аргентинец обошел Йохана Кройфа, Мишеля Платини и Марко ван Бастена, у которых было по три трофея. Пять «Золотых мячей» на счету португальца Криштиану Роналду

Лионель Месси — самый титулованный аргентинский футболист в истории. В ноябре 2021 года он в седьмой раз получил «Золотой мяч» — самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе. По количеству «мячей» аргентинец обошел Йохана Кройфа, Мишеля Платини и Марко ван Бастена, у которых было по три трофея. Пять «Золотых мячей» на счету португальца Криштиану Роналду

Фото: AP / David Ramos

«Мы всегда стремимся к лучшему. Забив два гола, обычно чувствуем, что способны на большее, что мы должны забить третий. Это и есть перфекционизм — то, что движет к успеху в жизни» &lt;br> В марте 2014 года Лионель Месси побил 87-летний рекорд по количеству забитых голов в истории «Барселоны», доведя свой бомбардирский счет до 371 мяча

«Мы всегда стремимся к лучшему. Забив два гола, обычно чувствуем, что способны на большее, что мы должны забить третий. Это и есть перфекционизм — то, что движет к успеху в жизни» В марте 2014 года Лионель Месси побил 87-летний рекорд по количеству забитых голов в истории «Барселоны», доведя свой бомбардирский счет до 371 мяча

Фото: AP / Emilio Morenatti

С «Барселоной» Месси выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов UEFA, шесть Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов. Шесть раз он становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и столько же — чемпионата Испании

С «Барселоной» Месси выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов UEFA, шесть Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов. Шесть раз он становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и столько же — чемпионата Испании

Фото: AP / Manu Fernandez

«Я с огромным уважением отношусь к таким чемпионам, как Пеле, Марадона или Ди Стефано, но я не хочу, чтобы меня сравнивали с ними сейчас. Поговорим об этом, когда я выйду на пенсию» &lt;br>Лионеля Месси нередеко сравнивали с другой звездой мирового футбола — аргентинцем Диего Марадоной (на фото). В 2007 году Месси повторил два самых известных его гола: в матче с «Эспаньолом» забил мяч рукой, а в поединке против «Хетафе» в сольном проходе обыграл половину команды соперников, пробежав такое же расстояние (62 метра)

«Я с огромным уважением отношусь к таким чемпионам, как Пеле, Марадона или Ди Стефано, но я не хочу, чтобы меня сравнивали с ними сейчас. Поговорим об этом, когда я выйду на пенсию»
Лионеля Месси нередеко сравнивали с другой звездой мирового футбола — аргентинцем Диего Марадоной (на фото). В 2007 году Месси повторил два самых известных его гола: в матче с «Эспаньолом» забил мяч рукой, а в поединке против «Хетафе» в сольном проходе обыграл половину команды соперников, пробежав такое же расстояние (62 метра)

Фото: AP / Luca Bruno

«Я ни в чем не измеряю свой успех. Что случилось вчера, то случилось вчера, а думать надо о том, что будет завтра. Жизнь у меня бежит слишком быстро, чтобы думать о прошедшем»

«Я ни в чем не измеряю свой успех. Что случилось вчера, то случилось вчера, а думать надо о том, что будет завтра. Жизнь у меня бежит слишком быстро, чтобы думать о прошедшем»

Фото: AP / Jon Super

В 2013 году Лионель Месси и его отец оказались в центре скандала, связанного с неуплатой налогов. Следствием было установлено, что с 2007 по 2009 год они недоплатили налогов на €4,1 млн. Существовала схема, позволявшая не светить в Испании средства, получаемые футболистом от рекламных контрактов. В 2016 году суд приговорил суперзвезду «Барселоны» к 21 месяцу тюремного заключения, однако по испанским законам он избежал наказания, так как его срок не превышал двух лет

В 2013 году Лионель Месси и его отец оказались в центре скандала, связанного с неуплатой налогов. Следствием было установлено, что с 2007 по 2009 год они недоплатили налогов на €4,1 млн. Существовала схема, позволявшая не светить в Испании средства, получаемые футболистом от рекламных контрактов. В 2016 году суд приговорил суперзвезду «Барселоны» к 21 месяцу тюремного заключения, однако по испанским законам он избежал наказания, так как его срок не превышал двух лет

Фото: Reuters

«Стать отцом — это значит научиться смотреть на вещи по-новому. Вчера у тебя был миллион важных дел, а сегодня вдруг самым важным становится твой сын» &lt;br>C 2008 года Лионель Месси встречался с моделью Антонеллой Рокуццо (на фото). От нее у футболиста есть трое сыновей Тьяго, Матео и Чиро. В июле 2017 года они поженились

«Стать отцом — это значит научиться смотреть на вещи по-новому. Вчера у тебя был миллион важных дел, а сегодня вдруг самым важным становится твой сын»
C 2008 года Лионель Месси встречался с моделью Антонеллой Рокуццо (на фото). От нее у футболиста есть трое сыновей Тьяго, Матео и Чиро. В июле 2017 года они поженились

Фото: Reuters

«Если бы мне перестали платить как профессиональному футболисту, я бы так же охотно играл бесплатно. Деньги, конечно, делают жизнь более комфортной, но это не то, что меня вдохновляет»&lt;br> На фото: открытие бронзовой скульптуры Лионелю Месси в Буэнос-Айресе, 2016 год

«Если бы мне перестали платить как профессиональному футболисту, я бы так же охотно играл бесплатно. Деньги, конечно, делают жизнь более комфортной, но это не то, что меня вдохновляет»
На фото: открытие бронзовой скульптуры Лионелю Месси в Буэнос-Айресе, 2016 год

Фото: AP / Victor R. Caivano

«До сих пор я чувствую себя как ребенок, который выклянчил у матери мяч и вышел погонять его на улицу. В тот день, когда это чувство пропадет, я уйду из футбола»

«До сих пор я чувствую себя как ребенок, который выклянчил у матери мяч и вышел погонять его на улицу. В тот день, когда это чувство пропадет, я уйду из футбола»

Фото: Reuters

На ЧМ-2018 в России Лионель Месси (справа) забил лишь один гол в матче против сборной команды Нигерии. Аргентина вылетела в 1/8 финала, уступив Франции

На ЧМ-2018 в России Лионель Месси (справа) забил лишь один гол в матче против сборной команды Нигерии. Аргентина вылетела в 1/8 финала, уступив Франции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Лионель Месси является самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. По данным журнала Forbes, в период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022-го Месси заработал $130 млн, из которых $75 млн составила его зарплата, а $55 млн — деньги от спонсорских и рекламных контрактов

Лионель Месси является самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. По данным журнала Forbes, в период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022-го Месси заработал $130 млн, из которых $75 млн составила его зарплата, а $55 млн — деньги от спонсорских и рекламных контрактов

Фото: Manu Fernandez / AP

1 мая 2019 года Месси оформил дубль в полуфинале Лиги Чемпионов. Второй гол стал 600-м голом за «Барселону» во всех турнирах

1 мая 2019 года Месси оформил дубль в полуфинале Лиги Чемпионов. Второй гол стал 600-м голом за «Барселону» во всех турнирах

Фото: Albert Gea / Reuters

В июне 2016 года после поражения Аргентины от Чили в финале Кубка Америки Лионель Месси объявил о завершении выступлений за национальную команду, однако уже через несколько месяцев принял решение вернуться. В общей сложности на данный момент он сыграл за нее 138 матчей и забил 70 мячей

В июне 2016 года после поражения Аргентины от Чили в финале Кубка Америки Лионель Месси объявил о завершении выступлений за национальную команду, однако уже через несколько месяцев принял решение вернуться. В общей сложности на данный момент он сыграл за нее 138 матчей и забил 70 мячей

Фото: Victor R. Caivano / AP

25 августа Лионель Месси сообщил клубу «Барселона» о своем желании уйти из команды

25 августа Лионель Месси сообщил клубу «Барселона» о своем желании уйти из команды

Фото: Joan Monfort / AP

За 17 лет в «Барселоне» Месси забил 672 гола в 778 матчах

За 17 лет в «Барселоне» Месси забил 672 гола в 778 матчах

Фото: Manu Fernandez / Pool / AP

В июле 2021 года состоялся финальный матч Кубка Америки-2021 Аргентина — Бразилия. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» и завершилась победой аргентинской команды со счетом 1:0. По итогам матча Месси признан лучшим игроком Кубка Америки-2021

В июле 2021 года состоялся финальный матч Кубка Америки-2021 Аргентина — Бразилия. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» и завершилась победой аргентинской команды со счетом 1:0. По итогам матча Месси признан лучшим игроком Кубка Америки-2021

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

В августе 2021 года Лионелю Месси пришлось покинуть «Барселону» из-за финансовых причин, связанных с регламентом чемпионата Испании. По сообщению «Барселоны», это было сделано вопреки намерениям сторон, которые были готовы заключить новый контракт на пять лет

В августе 2021 года Лионелю Месси пришлось покинуть «Барселону» из-за финансовых причин, связанных с регламентом чемпионата Испании. По сообщению «Барселоны», это было сделано вопреки намерениям сторон, которые были готовы заключить новый контракт на пять лет

Фото: Albert Gea / Reuters

Новым клубом футболиста стал парижский ПСЖ, в котором компанию ему составили Килиан Мбаппе и бывший соклубник по «Барселоне» Неймар

Новым клубом футболиста стал парижский ПСЖ, в котором компанию ему составили Килиан Мбаппе и бывший соклубник по «Барселоне» Неймар

Фото: Laurent Cipriani / AP

В 2022 году Месси вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре и стал лучшим игроком турнира

В 2022 году Месси вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре и стал лучшим игроком турнира

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

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«Когда я был маленьким, друзья вечно звали меня гулять, но я редко шел с ними, потому что знал, что завтра у меня тренировка. С тех пор ничего не изменилось»
Лионель Андрес Месси родился 24 июня 1987 года в аргентинском городе Росарио. Футболом мальчик начал заниматься уже в пятилетнем возрасте, поскольку его отец — Хорхе Месси — подрабатывал тренером местной футбольной команды. Когда Лео исполнилось восемь, он уже играл в родном городе за профессиональный клуб «Ньюэллс Олд Бойз», где стал настоящим лидером команды

Фото: из личного архива Лионеля Месси

В детстве Лео страдал от недостатка гормона роста. Ему требовались дорогостоящие препараты, на покупку которых у семьи не было средств. Однако в возрасте 13 лет Месси заметила «Барселона», которая оплатила его лечение и переезд семьи в Испанию. В своем первом же матче за юношескую команду он забил 5 голов, а всего за сезон — 37 мячей в 30 матчах. Его дебют за молодежную сборную Аргентины состоялся в 2004 году, предложение выступать за сборную Испании футболист отклонил

Фото: AP / Bas Czerwinski

«Некоторые люди говорят, что мой стиль игры является врожденным, но я не уверен в том, так ли это. Говоря по правде, я играю на инстинктах»
В 2005 году Месси выиграл молодежный чемпионат мира в Нидерландах, где стал лучшим бомбардиром

Фото: Reuters

В 2008 году в составе сборной Аргентины Месси завоевал золото на Олимпиаде в Пекине, однако победить вместе с ней на чемпионатах мира ему не удалось. В 2006 и 2010 годах сборная Аргентины вылетела из турнира в четвертьфинале. На ЧМ-2014 в Бразилии Месси был признан лучшим игроком турнира, забив четыре гола в семи матчах, однако в финале его команда уступила немцам в дополнительное время

Фото: AP / Luca Bruno

Лионель Месси — самый титулованный аргентинский футболист в истории. В ноябре 2021 года он в седьмой раз получил «Золотой мяч» — самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе. По количеству «мячей» аргентинец обошел Йохана Кройфа, Мишеля Платини и Марко ван Бастена, у которых было по три трофея. Пять «Золотых мячей» на счету португальца Криштиану Роналду

Фото: AP / David Ramos

«Мы всегда стремимся к лучшему. Забив два гола, обычно чувствуем, что способны на большее, что мы должны забить третий. Это и есть перфекционизм — то, что движет к успеху в жизни» В марте 2014 года Лионель Месси побил 87-летний рекорд по количеству забитых голов в истории «Барселоны», доведя свой бомбардирский счет до 371 мяча

Фото: AP / Emilio Morenatti

С «Барселоной» Месси выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов UEFA, шесть Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов. Шесть раз он становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и столько же — чемпионата Испании

Фото: AP / Manu Fernandez

«Я с огромным уважением отношусь к таким чемпионам, как Пеле, Марадона или Ди Стефано, но я не хочу, чтобы меня сравнивали с ними сейчас. Поговорим об этом, когда я выйду на пенсию»
Лионеля Месси нередеко сравнивали с другой звездой мирового футбола — аргентинцем Диего Марадоной (на фото). В 2007 году Месси повторил два самых известных его гола: в матче с «Эспаньолом» забил мяч рукой, а в поединке против «Хетафе» в сольном проходе обыграл половину команды соперников, пробежав такое же расстояние (62 метра)

Фото: AP / Luca Bruno

«Я ни в чем не измеряю свой успех. Что случилось вчера, то случилось вчера, а думать надо о том, что будет завтра. Жизнь у меня бежит слишком быстро, чтобы думать о прошедшем»

Фото: AP / Jon Super

В 2013 году Лионель Месси и его отец оказались в центре скандала, связанного с неуплатой налогов. Следствием было установлено, что с 2007 по 2009 год они недоплатили налогов на €4,1 млн. Существовала схема, позволявшая не светить в Испании средства, получаемые футболистом от рекламных контрактов. В 2016 году суд приговорил суперзвезду «Барселоны» к 21 месяцу тюремного заключения, однако по испанским законам он избежал наказания, так как его срок не превышал двух лет

Фото: Reuters

«Стать отцом — это значит научиться смотреть на вещи по-новому. Вчера у тебя был миллион важных дел, а сегодня вдруг самым важным становится твой сын»
C 2008 года Лионель Месси встречался с моделью Антонеллой Рокуццо (на фото). От нее у футболиста есть трое сыновей Тьяго, Матео и Чиро. В июле 2017 года они поженились

Фото: Reuters

«Если бы мне перестали платить как профессиональному футболисту, я бы так же охотно играл бесплатно. Деньги, конечно, делают жизнь более комфортной, но это не то, что меня вдохновляет»
На фото: открытие бронзовой скульптуры Лионелю Месси в Буэнос-Айресе, 2016 год

Фото: AP / Victor R. Caivano

«До сих пор я чувствую себя как ребенок, который выклянчил у матери мяч и вышел погонять его на улицу. В тот день, когда это чувство пропадет, я уйду из футбола»

Фото: Reuters

На ЧМ-2018 в России Лионель Месси (справа) забил лишь один гол в матче против сборной команды Нигерии. Аргентина вылетела в 1/8 финала, уступив Франции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Лионель Месси является самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. По данным журнала Forbes, в период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022-го Месси заработал $130 млн, из которых $75 млн составила его зарплата, а $55 млн — деньги от спонсорских и рекламных контрактов

Фото: Manu Fernandez / AP

1 мая 2019 года Месси оформил дубль в полуфинале Лиги Чемпионов. Второй гол стал 600-м голом за «Барселону» во всех турнирах

Фото: Albert Gea / Reuters

В июне 2016 года после поражения Аргентины от Чили в финале Кубка Америки Лионель Месси объявил о завершении выступлений за национальную команду, однако уже через несколько месяцев принял решение вернуться. В общей сложности на данный момент он сыграл за нее 138 матчей и забил 70 мячей

Фото: Victor R. Caivano / AP

25 августа Лионель Месси сообщил клубу «Барселона» о своем желании уйти из команды

Фото: Joan Monfort / AP

За 17 лет в «Барселоне» Месси забил 672 гола в 778 матчах

Фото: Manu Fernandez / Pool / AP

В июле 2021 года состоялся финальный матч Кубка Америки-2021 Аргентина — Бразилия. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» и завершилась победой аргентинской команды со счетом 1:0. По итогам матча Месси признан лучшим игроком Кубка Америки-2021

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

В августе 2021 года Лионелю Месси пришлось покинуть «Барселону» из-за финансовых причин, связанных с регламентом чемпионата Испании. По сообщению «Барселоны», это было сделано вопреки намерениям сторон, которые были готовы заключить новый контракт на пять лет

Фото: Albert Gea / Reuters

Новым клубом футболиста стал парижский ПСЖ, в котором компанию ему составили Килиан Мбаппе и бывший соклубник по «Барселоне» Неймар

Фото: Laurent Cipriani / AP

В 2022 году Месси вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре и стал лучшим игроком турнира

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

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