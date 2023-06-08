Лионель Месси ждет Серхио Бускетса

Бывший капитан «Барселоны» Серхио Бускетс провел переговоры о переходе в клуб Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами», сообщает ESPN.

По информации источника, Бускетс думает о возможности присоединиться к своему бывшему одноклубнику Лионелю Месси. Также он имеет предложения от саудовских клубов «Ан-Наср» и «Аль-Хиляль», которые предлагают большую зарплату, чем «Интер Майами». Месси в своем интервью заявил, что ждет решения Бускетса, но не знает его окончательного выбора.

Бускетс — выпускник академии «Барселоны». Он покинет команду по окончании срока контракта в конце июня. Полузащитник выступал за главную команду «сине-гранатовых» с 2008 года. С каталонским клубом Бускетс стал девятикратным чемпионом Испании, по семь раз завоевывал Кубок и Суперкубок страны, трижды выиграл Лигу чемпионов. «РИА Новости»

Неймар не входит в планы «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что переход футболиста французского «Пари Сен-Жермен» Неймара не является приоритетом для команды в летнее трансферное окно.

Ранее в СМИ появилась информация, что Неймар хочет вернуться в «Барселону» после несостоявшегося перехода Лионеля Месси, при этом бразилец был готов пойти на снижение зарплаты. «У нас были встречи со спортивным блоком и президентом, чтобы узнать, что мы можем сделать (в трансферное окно). У нас есть четкие сценарии. Я настроен оптимистично, думаю, что мы можем хорошо укрепиться. Неймар? Он не в планах "Барселоны". У нас есть другие приоритеты»,— цитирует Хави Marca.

Неймару 31 год, он выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перешел в ПСЖ. Парижский клуб заплатил за переход бразильца компенсацию в €222 млн. Контракт форварда рассчитан до лета 2025 года. «РИА Новости»