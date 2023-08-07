Америке показали европейский уровень

Лионель Месси продолжает покорять Америку шикарной игрой. Аргентинец уже принес своему новому клубу «Интер Майами» большой по его меркам прорыв. Он вышел в четвертьфинал Кубка лиг, победив в серии пенальти после ничьей в основное время — 4:4 — «Даллас», благодаря прежде всего выдающемуся новичку, сделавшему дубль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лионель Месси провел за «Интер Майами» четыре матча, в которых забил семь мячей

Фото: Tim Heitman / USA TODAY Sports / Reuters Лионель Месси провел за «Интер Майами» четыре матча, в которых забил семь мячей

Фото: Tim Heitman / USA TODAY Sports / Reuters

Выход в четвертьфинал Кубка лиг, довольно заметного по региональным меркам турнира, в котором за приз борются представители чемпионатов США и Мексики,— это по меркам «Интера Майами», клуба со скромнейшим списком достижений, серьезный прорыв. На самом деле еще недавно было невозможно представить, что он, аутсайдер американской лиги MLS, проникнет туда, справившись с четырьмя оппонентам с бэкграундом куда богаче — «Крус Асуль» и «Атланта Юнайтед» на групповой стадии, «Орландо Сити» и «Далласом» — в стартовых раундах play-off. Но все стало возможным благодаря чуду летней селекционной компании, отправившей во Флориду из ПСЖ лучшего футболиста нынешнего века Лионеля Месси, и тонусу, в котором он туда прибыл.

Уровень североамериканского футбола, конечно, уступает уровню футбола европейского. Но в любом случае разгон, который взял Месси в «Интере», выглядит фантастическим.

Собственно, то, что «Интер Майами» наверняка получит от приобретения аргентинца не только финансовые и имиджевые в виде скакнувших в космос цен на билеты и колоссального роста востребованности клубных соцсетей, но и чисто спортивные дивиденды, было очевидно еще до этого уикенда. В каждом из матчей Кубка лиг Лионель Месси был хорош, в каждом забивал голы, накопив их перед 1/8 финала уже полдесятка. Но его выступление в выездном столкновении с «Далласом» вышло особенно впечатляющим.

Лионель Месси, как и в двух предыдущих матчах, забил в нем дважды. Но ценности очередному дублю придали обстоятельства. Они, в отличие от встречи с «Орландо», с которым «Интер» разобрался достаточно уверенно, были жутко непростыми.

Месси очень быстро открыл счет в матче, когда его бывший партнер по «Барселоне» Жорди Альба, не забывший, как нужно взаимодействовать с великим партнером, откатил тому со своего левого фланга мяч назад, а Месси нанес с двух десятков метров идеальный по аккуратности удар.

Но вот дальше дела для «Интера» складывались скверно. В середине второго тайма «Даллас» повел со счетом 4:2, и казалось, что гостям ни за что не выкрутиться.

Они выкрутились в концовке, когда снова включился Лионель Месси. Третий мяч «Интера» отправил головой в сетку собственных ворот игрок «Далласа» Марко Фарфан, но отправил он его туда, прерывая подачу аргентинца. А потом Месси исполнил фирменный штрафной с точки чуть правее ворот, обведя стенку и ввинтив мяч в девятку. Так «Интер» спасся в основное время, потом взяв верх в серии пенальти — тоже с метким ударом в цель от Лионеля Месси, который большинство из двух десятков тысяч людей на стадионе, как и его штрафные, снимали на мобильные телефоны, забыв о том, что болеть полагается за своих. Но кое-какие футбольные принципы в последнее время в американском футболе из-за его новичка оказались выкинуты на помойку.

Алексей Доспехов