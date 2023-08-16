Лионель Месси вскрывает Америку

Лионелю Месси осталось сделать всего один шаг, чтобы записать на свой счет первый трофей на новом, американском, этапе своей карьеры. «Интер Майами», в который аргентинец перебрался нынешним летом, вышел в финал Кубка лиг, обыграв в гостях «Филадельфию» со счетом 4:1. Один из мячей на свой счет записал Месси. Для чемпиона мира и семикратного обладателя «Золотого мяча» это уже девятый гол за его нынешнюю команду всего в шести играх. Для сравнения: вечный конкурент Месси — Криштиану Роналду — в тех же шести матчах, проведенных в этом сезоне за саудовский «Ан-Наср», отметился на треть меньшей результативностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лионель Месси провел за «Интер Майами» шесть матчей и ни разу не уходил с поля без забитого мяча

Фото: Reuters Лионель Месси провел за «Интер Майами» шесть матчей и ни разу не уходил с поля без забитого мяча

Фото: Reuters

Прощание Лионеля Месси с европейским клубным футболом (в июле он объявил о том, что не станет продлевать контракт с ПСЖ и продолжит карьеру в США, в «Интер Майами»), успехи в котором и сделали его настоящей иконой, еще не так давно воспринималось как фактическое завершение карьеры, выход на пенсию. Неудивительно, учитывая, сколько было примеров того, как выдающиеся игроки уезжали на заработки в не совпадающие с их статусом чемпионаты и в итоге просто тихо сходили со сцены. С Месси, уже очевидно, все иначе. За «Интер Майами» аргентинец провел лишь шесть матчей, но за это время приобрел статус всеамериканской звезды. Достижение, не покорявшееся даже самому Пеле. В 1975–1977 годах «король футбола» играл за «Нью-Йорк Космос», забил за него 37 мячей в 64 матчах, но для американской публики так и остался кем-то второстепенным по сравнению со звездами баскетбола, бейсбола, американского футбола и прочих сугубо тамошних развлечений.

Иллюстрацией феномена Месси могут служить сообщения с места событий агентства AP о последнем появлении аргентинца на поле в полуфинале Кубка лиг (солидный турнир, в котором участвуют все команды высших дивизионов американской и мексиканской лиг), в котором «Майами Интер» в гостях играл с «Филадельфией». Так вот, агентство AP приводит слова некой Энджел Пэган из Нью-Джерси. У нее, как выяснилось, имеется сезонный абонемент на игры «Филадельфии». Но при этом на игру она и члены ее семьи пришли в майках с надписью «Месси». Да еще и доплатили, чтобы им дали места поближе к полю: «чтобы лучше увидеть Месси». «Это было очень, очень дорого»,— призналась госпожа Пэган. Неудивительно, почему в США профессиональные клубы так легко переезжают из города в город. В этой стране важна не клубная привязанность болельщиков, а лишь их симпатия к отдельным звездам.

Энджел Пэган вовсе не лукавила, когда говорила о том, что возможность быть чуть ближе к Месси стоит очень дорого. Согласно официальным данным «Филадельфии», билеты на матч против «Интер Майами» (стадион у филадельфийцев, правда, небольшой, всего на 20 тыс. человек) были распроданы всего за десять минут. В итоге на вторичном рынке билеты на места, которые обычно стоят не более $50, продавались по $1 тыс.

Средняя цена билета, согласно подсчетам группы болельщиков «Филадельфии», именующей себя «Сыновья Бена», составила $556. Это рекорд в истории клуба.

Даже за час до начала матча, когда спекулянты обычно начинают сбрасывать билеты, цена на них не опускалась ниже $450.

Люди, платившие сотни долларов за то, чтобы просто побывать на стадионе, где играет Лионель Месси, явно не разочаровались. «Интер Майами» победил со счетом 4:1. Один из мячей забил Месси. Забил красиво, дальним ударом низом послав мяч в угол ворот. Прямо как в его лучшие годы в «Барселоне». Остается лишь гадать, какого уровня достигнет ажиотаж в финале Кубка лиг. В нем «Интер Майами» 20 августа, и снова в гостях, встретится с «Нэшвиллом».

В том голе Месси есть, конечно, вопросы к голкиперу хозяев Андре Блейку. Он фактически был не готов к тому, что его ворота могут атаковать в такой ситуации, и момент проспал. Но такие мелочи не должны мешать поддержанию реноме гения Месси. Тем более что аргентинец был хорош не только конкретно в этом матче. Во всех шести играх, проведенных за «Интер Майами», он забивал. Всего набралось уже девять мячей, то есть полтора гола за игру. Да, тут есть куча оговорок относительно уровня турниров, в которых выступает «Интер Майами», а значит, и уровня противостоящих Месси игроков обороны. Конечно, в MLS есть и солидные (не только по достижениям, но и по возрасту, как 36-летний Месси) футболисты. Но в целом это пока еще что-то вроде первенства второго эшелона европейских чемпионатов. Достаточно посмотреть на данные Transfermarkt по стоимости составов клубов MLS.

Так, «Интер Майами» оценен в €84 млн, €35 млн из них приходятся на Месси. То есть за вычетом аргентинца «Интер Майами» оказывается на уровне клуба Российской премьер-лиги «Ростов».

А сильнейшая команда текущего чемпионата — «Цинциннати» («Интер Майами» при этом в первенстве лиги пока худший) — «стоит» всего €45 млн. То есть меньше все того же «Ростова».

Впрочем, можно подойти к оценке выступлений Месси на завершающем этапе его карьеры и немного иначе, сравнив, например, его результаты с показателями его вечного конкурента Криштиану Роналду. Он тоже несколько раньше (еще в январе 2023-го), чем аргентинец, покинул европейский футбол и теперь выступает за саудовский «Ан-Наср». У португальца есть в этом заочном противостоянии один солидный козырь. Первый титул с «Ан-Насром» он уже завоевал — клуб Роналду на прошлой неделе стал обладателем Кубка арабских чемпионов. Но и Месси есть чем ответить. Тут очень кстати придутся энтузиасты, содержащие портал messivsronaldo.app. Так вот, если ориентироваться на собранные ими данные, то Месси чаще забивает (1,5 гола за матч против 1 у португальца), вдвое чаще (10 против 5) отдает результативные передачи, тратит на забивание гола всего 47, а не 83, как конкурент, минуты. Ну и так далее. То есть выходит, что Месси лучше, с какой стороны ни посмотри. Осталось дождаться, когда он реально что-то выиграет.

Александр Петров