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Лионель Месси вскрывает Америку

Аргентинцу остался один шаг, чтобы завоевать свой первый титул в США

Лионелю Месси осталось сделать всего один шаг, чтобы записать на свой счет первый трофей на новом, американском, этапе своей карьеры. «Интер Майами», в который аргентинец перебрался нынешним летом, вышел в финал Кубка лиг, обыграв в гостях «Филадельфию» со счетом 4:1. Один из мячей на свой счет записал Месси. Для чемпиона мира и семикратного обладателя «Золотого мяча» это уже девятый гол за его нынешнюю команду всего в шести играх. Для сравнения: вечный конкурент Месси — Криштиану Роналду — в тех же шести матчах, проведенных в этом сезоне за саудовский «Ан-Наср», отметился на треть меньшей результативностью.

Лионель Месси провел за «Интер Майами» шесть матчей и ни разу не уходил с поля без забитого мяча

Лионель Месси провел за «Интер Майами» шесть матчей и ни разу не уходил с поля без забитого мяча

Фото: Reuters

Лионель Месси провел за «Интер Майами» шесть матчей и ни разу не уходил с поля без забитого мяча

Фото: Reuters

Прощание Лионеля Месси с европейским клубным футболом (в июле он объявил о том, что не станет продлевать контракт с ПСЖ и продолжит карьеру в США, в «Интер Майами»), успехи в котором и сделали его настоящей иконой, еще не так давно воспринималось как фактическое завершение карьеры, выход на пенсию. Неудивительно, учитывая, сколько было примеров того, как выдающиеся игроки уезжали на заработки в не совпадающие с их статусом чемпионаты и в итоге просто тихо сходили со сцены. С Месси, уже очевидно, все иначе. За «Интер Майами» аргентинец провел лишь шесть матчей, но за это время приобрел статус всеамериканской звезды. Достижение, не покорявшееся даже самому Пеле. В 1975–1977 годах «король футбола» играл за «Нью-Йорк Космос», забил за него 37 мячей в 64 матчах, но для американской публики так и остался кем-то второстепенным по сравнению со звездами баскетбола, бейсбола, американского футбола и прочих сугубо тамошних развлечений.

Иллюстрацией феномена Месси могут служить сообщения с места событий агентства AP о последнем появлении аргентинца на поле в полуфинале Кубка лиг (солидный турнир, в котором участвуют все команды высших дивизионов американской и мексиканской лиг), в котором «Майами Интер» в гостях играл с «Филадельфией». Так вот, агентство AP приводит слова некой Энджел Пэган из Нью-Джерси. У нее, как выяснилось, имеется сезонный абонемент на игры «Филадельфии». Но при этом на игру она и члены ее семьи пришли в майках с надписью «Месси». Да еще и доплатили, чтобы им дали места поближе к полю: «чтобы лучше увидеть Месси». «Это было очень, очень дорого»,— призналась госпожа Пэган. Неудивительно, почему в США профессиональные клубы так легко переезжают из города в город. В этой стране важна не клубная привязанность болельщиков, а лишь их симпатия к отдельным звездам.

Энджел Пэган вовсе не лукавила, когда говорила о том, что возможность быть чуть ближе к Месси стоит очень дорого. Согласно официальным данным «Филадельфии», билеты на матч против «Интер Майами» (стадион у филадельфийцев, правда, небольшой, всего на 20 тыс. человек) были распроданы всего за десять минут. В итоге на вторичном рынке билеты на места, которые обычно стоят не более $50, продавались по $1 тыс.

Средняя цена билета, согласно подсчетам группы болельщиков «Филадельфии», именующей себя «Сыновья Бена», составила $556. Это рекорд в истории клуба.

Даже за час до начала матча, когда спекулянты обычно начинают сбрасывать билеты, цена на них не опускалась ниже $450.

Люди, платившие сотни долларов за то, чтобы просто побывать на стадионе, где играет Лионель Месси, явно не разочаровались. «Интер Майами» победил со счетом 4:1. Один из мячей забил Месси. Забил красиво, дальним ударом низом послав мяч в угол ворот. Прямо как в его лучшие годы в «Барселоне». Остается лишь гадать, какого уровня достигнет ажиотаж в финале Кубка лиг. В нем «Интер Майами» 20 августа, и снова в гостях, встретится с «Нэшвиллом».

В том голе Месси есть, конечно, вопросы к голкиперу хозяев Андре Блейку. Он фактически был не готов к тому, что его ворота могут атаковать в такой ситуации, и момент проспал. Но такие мелочи не должны мешать поддержанию реноме гения Месси. Тем более что аргентинец был хорош не только конкретно в этом матче. Во всех шести играх, проведенных за «Интер Майами», он забивал. Всего набралось уже девять мячей, то есть полтора гола за игру. Да, тут есть куча оговорок относительно уровня турниров, в которых выступает «Интер Майами», а значит, и уровня противостоящих Месси игроков обороны. Конечно, в MLS есть и солидные (не только по достижениям, но и по возрасту, как 36-летний Месси) футболисты. Но в целом это пока еще что-то вроде первенства второго эшелона европейских чемпионатов. Достаточно посмотреть на данные Transfermarkt по стоимости составов клубов MLS.

Так, «Интер Майами» оценен в €84 млн, €35 млн из них приходятся на Месси. То есть за вычетом аргентинца «Интер Майами» оказывается на уровне клуба Российской премьер-лиги «Ростов».

А сильнейшая команда текущего чемпионата — «Цинциннати» («Интер Майами» при этом в первенстве лиги пока худший) — «стоит» всего €45 млн. То есть меньше все того же «Ростова».

Впрочем, можно подойти к оценке выступлений Месси на завершающем этапе его карьеры и немного иначе, сравнив, например, его результаты с показателями его вечного конкурента Криштиану Роналду. Он тоже несколько раньше (еще в январе 2023-го), чем аргентинец, покинул европейский футбол и теперь выступает за саудовский «Ан-Наср». У португальца есть в этом заочном противостоянии один солидный козырь. Первый титул с «Ан-Насром» он уже завоевал — клуб Роналду на прошлой неделе стал обладателем Кубка арабских чемпионов. Но и Месси есть чем ответить. Тут очень кстати придутся энтузиасты, содержащие портал messivsronaldo.app. Так вот, если ориентироваться на собранные ими данные, то Месси чаще забивает (1,5 гола за матч против 1 у португальца), вдвое чаще (10 против 5) отдает результативные передачи, тратит на забивание гола всего 47, а не 83, как конкурент, минуты. Ну и так далее. То есть выходит, что Месси лучше, с какой стороны ни посмотри. Осталось дождаться, когда он реально что-то выиграет.

Александр Петров

Фотогалерея

Лионель Месси и его достижения в футболе

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«Когда я был маленьким, друзья вечно звали меня гулять, но я редко шел с ними, потому что знал, что завтра у меня тренировка. С тех пор ничего не изменилось» &lt;br>Лионель Андрес Месси родился 24 июня 1987 года в аргентинском городе Росарио. Футболом мальчик начал заниматься уже в пятилетнем возрасте, поскольку его отец — Хорхе Месси — подрабатывал тренером местной футбольной команды. Когда Лео исполнилось восемь, он уже играл в родном городе за профессиональный клуб «Ньюэллс Олд Бойз», где стал настоящим лидером команды

«Когда я был маленьким, друзья вечно звали меня гулять, но я редко шел с ними, потому что знал, что завтра у меня тренировка. С тех пор ничего не изменилось»
Лионель Андрес Месси родился 24 июня 1987 года в аргентинском городе Росарио. Футболом мальчик начал заниматься уже в пятилетнем возрасте, поскольку его отец — Хорхе Месси — подрабатывал тренером местной футбольной команды. Когда Лео исполнилось восемь, он уже играл в родном городе за профессиональный клуб «Ньюэллс Олд Бойз», где стал настоящим лидером команды

Фото: из личного архива Лионеля Месси

В детстве Лео страдал от недостатка гормона роста. Ему требовались дорогостоящие препараты, на покупку которых у семьи не было средств. Однако в возрасте 13 лет Месси заметила «Барселона», которая оплатила его лечение и переезд семьи в Испанию. В своем первом же матче за юношескую команду он забил 5 голов, а всего за сезон — 37 мячей в 30 матчах. Его дебют за молодежную сборную Аргентины состоялся в 2004 году, предложение выступать за сборную Испании футболист отклонил

В детстве Лео страдал от недостатка гормона роста. Ему требовались дорогостоящие препараты, на покупку которых у семьи не было средств. Однако в возрасте 13 лет Месси заметила «Барселона», которая оплатила его лечение и переезд семьи в Испанию. В своем первом же матче за юношескую команду он забил 5 голов, а всего за сезон — 37 мячей в 30 матчах. Его дебют за молодежную сборную Аргентины состоялся в 2004 году, предложение выступать за сборную Испании футболист отклонил

Фото: AP / Bas Czerwinski

«Некоторые люди говорят, что мой стиль игры является врожденным, но я не уверен в том, так ли это. Говоря по правде, я играю на инстинктах»&lt;br> В 2005 году Месси выиграл молодежный чемпионат мира в Нидерландах, где стал лучшим бомбардиром

«Некоторые люди говорят, что мой стиль игры является врожденным, но я не уверен в том, так ли это. Говоря по правде, я играю на инстинктах»
В 2005 году Месси выиграл молодежный чемпионат мира в Нидерландах, где стал лучшим бомбардиром

Фото: Reuters

В 2008 году в составе сборной Аргентины Месси завоевал золото на Олимпиаде в Пекине, однако победить вместе с ней на чемпионатах мира ему не удалось. В 2006 и 2010 годах сборная Аргентины вылетела из турнира в четвертьфинале. На ЧМ-2014 в Бразилии Месси был признан лучшим игроком турнира, забив четыре гола в семи матчах, однако в финале его команда уступила немцам в дополнительное время

В 2008 году в составе сборной Аргентины Месси завоевал золото на Олимпиаде в Пекине, однако победить вместе с ней на чемпионатах мира ему не удалось. В 2006 и 2010 годах сборная Аргентины вылетела из турнира в четвертьфинале. На ЧМ-2014 в Бразилии Месси был признан лучшим игроком турнира, забив четыре гола в семи матчах, однако в финале его команда уступила немцам в дополнительное время

Фото: AP / Luca Bruno

Лионель Месси — самый титулованный аргентинский футболист в истории. В ноябре 2021 года он в седьмой раз получил «Золотой мяч» — самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе. По количеству «мячей» аргентинец обошел Йохана Кройфа, Мишеля Платини и Марко ван Бастена, у которых было по три трофея. Пять «Золотых мячей» на счету португальца Криштиану Роналду

Лионель Месси — самый титулованный аргентинский футболист в истории. В ноябре 2021 года он в седьмой раз получил «Золотой мяч» — самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе. По количеству «мячей» аргентинец обошел Йохана Кройфа, Мишеля Платини и Марко ван Бастена, у которых было по три трофея. Пять «Золотых мячей» на счету португальца Криштиану Роналду

Фото: AP / David Ramos

«Мы всегда стремимся к лучшему. Забив два гола, обычно чувствуем, что способны на большее, что мы должны забить третий. Это и есть перфекционизм — то, что движет к успеху в жизни» &lt;br> В марте 2014 года Лионель Месси побил 87-летний рекорд по количеству забитых голов в истории «Барселоны», доведя свой бомбардирский счет до 371 мяча

«Мы всегда стремимся к лучшему. Забив два гола, обычно чувствуем, что способны на большее, что мы должны забить третий. Это и есть перфекционизм — то, что движет к успеху в жизни» В марте 2014 года Лионель Месси побил 87-летний рекорд по количеству забитых голов в истории «Барселоны», доведя свой бомбардирский счет до 371 мяча

Фото: AP / Emilio Morenatti

С «Барселоной» Месси выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов UEFA, шесть Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов. Шесть раз он становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и столько же — чемпионата Испании

С «Барселоной» Месси выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов UEFA, шесть Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов. Шесть раз он становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и столько же — чемпионата Испании

Фото: AP / Manu Fernandez

«Я с огромным уважением отношусь к таким чемпионам, как Пеле, Марадона или Ди Стефано, но я не хочу, чтобы меня сравнивали с ними сейчас. Поговорим об этом, когда я выйду на пенсию» &lt;br>Лионеля Месси нередеко сравнивали с другой звездой мирового футбола — аргентинцем Диего Марадоной (на фото). В 2007 году Месси повторил два самых известных его гола: в матче с «Эспаньолом» забил мяч рукой, а в поединке против «Хетафе» в сольном проходе обыграл половину команды соперников, пробежав такое же расстояние (62 метра)

«Я с огромным уважением отношусь к таким чемпионам, как Пеле, Марадона или Ди Стефано, но я не хочу, чтобы меня сравнивали с ними сейчас. Поговорим об этом, когда я выйду на пенсию»
Лионеля Месси нередеко сравнивали с другой звездой мирового футбола — аргентинцем Диего Марадоной (на фото). В 2007 году Месси повторил два самых известных его гола: в матче с «Эспаньолом» забил мяч рукой, а в поединке против «Хетафе» в сольном проходе обыграл половину команды соперников, пробежав такое же расстояние (62 метра)

Фото: AP / Luca Bruno

«Я ни в чем не измеряю свой успех. Что случилось вчера, то случилось вчера, а думать надо о том, что будет завтра. Жизнь у меня бежит слишком быстро, чтобы думать о прошедшем»

«Я ни в чем не измеряю свой успех. Что случилось вчера, то случилось вчера, а думать надо о том, что будет завтра. Жизнь у меня бежит слишком быстро, чтобы думать о прошедшем»

Фото: AP / Jon Super

В 2013 году Лионель Месси и его отец оказались в центре скандала, связанного с неуплатой налогов. Следствием было установлено, что с 2007 по 2009 год они недоплатили налогов на €4,1 млн. Существовала схема, позволявшая не светить в Испании средства, получаемые футболистом от рекламных контрактов. В 2016 году суд приговорил суперзвезду «Барселоны» к 21 месяцу тюремного заключения, однако по испанским законам он избежал наказания, так как его срок не превышал двух лет

В 2013 году Лионель Месси и его отец оказались в центре скандала, связанного с неуплатой налогов. Следствием было установлено, что с 2007 по 2009 год они недоплатили налогов на €4,1 млн. Существовала схема, позволявшая не светить в Испании средства, получаемые футболистом от рекламных контрактов. В 2016 году суд приговорил суперзвезду «Барселоны» к 21 месяцу тюремного заключения, однако по испанским законам он избежал наказания, так как его срок не превышал двух лет

Фото: Reuters

«Стать отцом — это значит научиться смотреть на вещи по-новому. Вчера у тебя был миллион важных дел, а сегодня вдруг самым важным становится твой сын» &lt;br>C 2008 года Лионель Месси встречался с моделью Антонеллой Рокуццо (на фото). От нее у футболиста есть трое сыновей Тьяго, Матео и Чиро. В июле 2017 года они поженились

«Стать отцом — это значит научиться смотреть на вещи по-новому. Вчера у тебя был миллион важных дел, а сегодня вдруг самым важным становится твой сын»
C 2008 года Лионель Месси встречался с моделью Антонеллой Рокуццо (на фото). От нее у футболиста есть трое сыновей Тьяго, Матео и Чиро. В июле 2017 года они поженились

Фото: Reuters

«Если бы мне перестали платить как профессиональному футболисту, я бы так же охотно играл бесплатно. Деньги, конечно, делают жизнь более комфортной, но это не то, что меня вдохновляет»&lt;br> На фото: открытие бронзовой скульптуры Лионелю Месси в Буэнос-Айресе, 2016 год

«Если бы мне перестали платить как профессиональному футболисту, я бы так же охотно играл бесплатно. Деньги, конечно, делают жизнь более комфортной, но это не то, что меня вдохновляет»
На фото: открытие бронзовой скульптуры Лионелю Месси в Буэнос-Айресе, 2016 год

Фото: AP / Victor R. Caivano

«До сих пор я чувствую себя как ребенок, который выклянчил у матери мяч и вышел погонять его на улицу. В тот день, когда это чувство пропадет, я уйду из футбола»

«До сих пор я чувствую себя как ребенок, который выклянчил у матери мяч и вышел погонять его на улицу. В тот день, когда это чувство пропадет, я уйду из футбола»

Фото: Reuters

На ЧМ-2018 в России Лионель Месси (справа) забил лишь один гол в матче против сборной команды Нигерии. Аргентина вылетела в 1/8 финала, уступив Франции

На ЧМ-2018 в России Лионель Месси (справа) забил лишь один гол в матче против сборной команды Нигерии. Аргентина вылетела в 1/8 финала, уступив Франции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Лионель Месси является самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. По данным журнала Forbes, в период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022-го Месси заработал $130 млн, из которых $75 млн составила его зарплата, а $55 млн — деньги от спонсорских и рекламных контрактов

Лионель Месси является самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. По данным журнала Forbes, в период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022-го Месси заработал $130 млн, из которых $75 млн составила его зарплата, а $55 млн — деньги от спонсорских и рекламных контрактов

Фото: Manu Fernandez / AP

1 мая 2019 года Месси оформил дубль в полуфинале Лиги Чемпионов. Второй гол стал 600-м голом за «Барселону» во всех турнирах

1 мая 2019 года Месси оформил дубль в полуфинале Лиги Чемпионов. Второй гол стал 600-м голом за «Барселону» во всех турнирах

Фото: Albert Gea / Reuters

В июне 2016 года после поражения Аргентины от Чили в финале Кубка Америки Лионель Месси объявил о завершении выступлений за национальную команду, однако уже через несколько месяцев принял решение вернуться. В общей сложности на данный момент он сыграл за нее 138 матчей и забил 70 мячей

В июне 2016 года после поражения Аргентины от Чили в финале Кубка Америки Лионель Месси объявил о завершении выступлений за национальную команду, однако уже через несколько месяцев принял решение вернуться. В общей сложности на данный момент он сыграл за нее 138 матчей и забил 70 мячей

Фото: Victor R. Caivano / AP

25 августа Лионель Месси сообщил клубу «Барселона» о своем желании уйти из команды

25 августа Лионель Месси сообщил клубу «Барселона» о своем желании уйти из команды

Фото: Joan Monfort / AP

За 17 лет в «Барселоне» Месси забил 672 гола в 778 матчах

За 17 лет в «Барселоне» Месси забил 672 гола в 778 матчах

Фото: Manu Fernandez / Pool / AP

В июле 2021 года состоялся финальный матч Кубка Америки-2021 Аргентина — Бразилия. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» и завершилась победой аргентинской команды со счетом 1:0. По итогам матча Месси признан лучшим игроком Кубка Америки-2021

В июле 2021 года состоялся финальный матч Кубка Америки-2021 Аргентина — Бразилия. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» и завершилась победой аргентинской команды со счетом 1:0. По итогам матча Месси признан лучшим игроком Кубка Америки-2021

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

В августе 2021 года Лионелю Месси пришлось покинуть «Барселону» из-за финансовых причин, связанных с регламентом чемпионата Испании. По сообщению «Барселоны», это было сделано вопреки намерениям сторон, которые были готовы заключить новый контракт на пять лет

В августе 2021 года Лионелю Месси пришлось покинуть «Барселону» из-за финансовых причин, связанных с регламентом чемпионата Испании. По сообщению «Барселоны», это было сделано вопреки намерениям сторон, которые были готовы заключить новый контракт на пять лет

Фото: Albert Gea / Reuters

Новым клубом футболиста стал парижский ПСЖ, в котором компанию ему составили Килиан Мбаппе и бывший соклубник по «Барселоне» Неймар

Новым клубом футболиста стал парижский ПСЖ, в котором компанию ему составили Килиан Мбаппе и бывший соклубник по «Барселоне» Неймар

Фото: Laurent Cipriani / AP

В 2022 году Месси вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре и стал лучшим игроком турнира

В 2022 году Месси вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре и стал лучшим игроком турнира

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

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«Когда я был маленьким, друзья вечно звали меня гулять, но я редко шел с ними, потому что знал, что завтра у меня тренировка. С тех пор ничего не изменилось»
Лионель Андрес Месси родился 24 июня 1987 года в аргентинском городе Росарио. Футболом мальчик начал заниматься уже в пятилетнем возрасте, поскольку его отец — Хорхе Месси — подрабатывал тренером местной футбольной команды. Когда Лео исполнилось восемь, он уже играл в родном городе за профессиональный клуб «Ньюэллс Олд Бойз», где стал настоящим лидером команды

Фото: из личного архива Лионеля Месси

В детстве Лео страдал от недостатка гормона роста. Ему требовались дорогостоящие препараты, на покупку которых у семьи не было средств. Однако в возрасте 13 лет Месси заметила «Барселона», которая оплатила его лечение и переезд семьи в Испанию. В своем первом же матче за юношескую команду он забил 5 голов, а всего за сезон — 37 мячей в 30 матчах. Его дебют за молодежную сборную Аргентины состоялся в 2004 году, предложение выступать за сборную Испании футболист отклонил

Фото: AP / Bas Czerwinski

«Некоторые люди говорят, что мой стиль игры является врожденным, но я не уверен в том, так ли это. Говоря по правде, я играю на инстинктах»
В 2005 году Месси выиграл молодежный чемпионат мира в Нидерландах, где стал лучшим бомбардиром

Фото: Reuters

В 2008 году в составе сборной Аргентины Месси завоевал золото на Олимпиаде в Пекине, однако победить вместе с ней на чемпионатах мира ему не удалось. В 2006 и 2010 годах сборная Аргентины вылетела из турнира в четвертьфинале. На ЧМ-2014 в Бразилии Месси был признан лучшим игроком турнира, забив четыре гола в семи матчах, однако в финале его команда уступила немцам в дополнительное время

Фото: AP / Luca Bruno

Лионель Месси — самый титулованный аргентинский футболист в истории. В ноябре 2021 года он в седьмой раз получил «Золотой мяч» — самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе. По количеству «мячей» аргентинец обошел Йохана Кройфа, Мишеля Платини и Марко ван Бастена, у которых было по три трофея. Пять «Золотых мячей» на счету португальца Криштиану Роналду

Фото: AP / David Ramos

«Мы всегда стремимся к лучшему. Забив два гола, обычно чувствуем, что способны на большее, что мы должны забить третий. Это и есть перфекционизм — то, что движет к успеху в жизни» В марте 2014 года Лионель Месси побил 87-летний рекорд по количеству забитых голов в истории «Барселоны», доведя свой бомбардирский счет до 371 мяча

Фото: AP / Emilio Morenatti

С «Барселоной» Месси выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов UEFA, шесть Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов. Шесть раз он становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и столько же — чемпионата Испании

Фото: AP / Manu Fernandez

«Я с огромным уважением отношусь к таким чемпионам, как Пеле, Марадона или Ди Стефано, но я не хочу, чтобы меня сравнивали с ними сейчас. Поговорим об этом, когда я выйду на пенсию»
Лионеля Месси нередеко сравнивали с другой звездой мирового футбола — аргентинцем Диего Марадоной (на фото). В 2007 году Месси повторил два самых известных его гола: в матче с «Эспаньолом» забил мяч рукой, а в поединке против «Хетафе» в сольном проходе обыграл половину команды соперников, пробежав такое же расстояние (62 метра)

Фото: AP / Luca Bruno

«Я ни в чем не измеряю свой успех. Что случилось вчера, то случилось вчера, а думать надо о том, что будет завтра. Жизнь у меня бежит слишком быстро, чтобы думать о прошедшем»

Фото: AP / Jon Super

В 2013 году Лионель Месси и его отец оказались в центре скандала, связанного с неуплатой налогов. Следствием было установлено, что с 2007 по 2009 год они недоплатили налогов на €4,1 млн. Существовала схема, позволявшая не светить в Испании средства, получаемые футболистом от рекламных контрактов. В 2016 году суд приговорил суперзвезду «Барселоны» к 21 месяцу тюремного заключения, однако по испанским законам он избежал наказания, так как его срок не превышал двух лет

Фото: Reuters

«Стать отцом — это значит научиться смотреть на вещи по-новому. Вчера у тебя был миллион важных дел, а сегодня вдруг самым важным становится твой сын»
C 2008 года Лионель Месси встречался с моделью Антонеллой Рокуццо (на фото). От нее у футболиста есть трое сыновей Тьяго, Матео и Чиро. В июле 2017 года они поженились

Фото: Reuters

«Если бы мне перестали платить как профессиональному футболисту, я бы так же охотно играл бесплатно. Деньги, конечно, делают жизнь более комфортной, но это не то, что меня вдохновляет»
На фото: открытие бронзовой скульптуры Лионелю Месси в Буэнос-Айресе, 2016 год

Фото: AP / Victor R. Caivano

«До сих пор я чувствую себя как ребенок, который выклянчил у матери мяч и вышел погонять его на улицу. В тот день, когда это чувство пропадет, я уйду из футбола»

Фото: Reuters

На ЧМ-2018 в России Лионель Месси (справа) забил лишь один гол в матче против сборной команды Нигерии. Аргентина вылетела в 1/8 финала, уступив Франции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Лионель Месси является самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. По данным журнала Forbes, в период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022-го Месси заработал $130 млн, из которых $75 млн составила его зарплата, а $55 млн — деньги от спонсорских и рекламных контрактов

Фото: Manu Fernandez / AP

1 мая 2019 года Месси оформил дубль в полуфинале Лиги Чемпионов. Второй гол стал 600-м голом за «Барселону» во всех турнирах

Фото: Albert Gea / Reuters

В июне 2016 года после поражения Аргентины от Чили в финале Кубка Америки Лионель Месси объявил о завершении выступлений за национальную команду, однако уже через несколько месяцев принял решение вернуться. В общей сложности на данный момент он сыграл за нее 138 матчей и забил 70 мячей

Фото: Victor R. Caivano / AP

25 августа Лионель Месси сообщил клубу «Барселона» о своем желании уйти из команды

Фото: Joan Monfort / AP

За 17 лет в «Барселоне» Месси забил 672 гола в 778 матчах

Фото: Manu Fernandez / Pool / AP

В июле 2021 года состоялся финальный матч Кубка Америки-2021 Аргентина — Бразилия. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» и завершилась победой аргентинской команды со счетом 1:0. По итогам матча Месси признан лучшим игроком Кубка Америки-2021

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

В августе 2021 года Лионелю Месси пришлось покинуть «Барселону» из-за финансовых причин, связанных с регламентом чемпионата Испании. По сообщению «Барселоны», это было сделано вопреки намерениям сторон, которые были готовы заключить новый контракт на пять лет

Фото: Albert Gea / Reuters

Новым клубом футболиста стал парижский ПСЖ, в котором компанию ему составили Килиан Мбаппе и бывший соклубник по «Барселоне» Неймар

Фото: Laurent Cipriani / AP

В 2022 году Месси вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре и стал лучшим игроком турнира

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

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  • Газета «Коммерсантъ» №150 от 17.08.2023, стр. 12

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