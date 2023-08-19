Россия ответила на просьбу Британии вернуться к налоговым соглашениям

Приостановка налоговых соглашений РФ с недружественными странами будет действовать до тех пор, пока права российской стороны не будут восстановлены или соглашения не будут денонсированы. Так Минфин России ответил на призыв правительства Великобритании отменить приостановку статей конвенции о налогообложении.

Москва приостановила налоговые договоры с недружественными странами на фоне неисполнения отдельных их положений. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 8 августа.

«Предусмотренная указом частичная приостановка налоговых соглашений с недружественными странами будет действовать до тех пор, пока права российской стороны не будут восстановлены либо соглашения не будут денонсированы»,— заявили в Минфине.

Договоры об избежании двойного налогообложения — межправительственные соглашения, призванные не допустить налогообложения одного и того же дохода в нескольких странах. Приостановка их действия означает, что предусмотренные соглашениями пониженные или нулевые ставки налогов у источника доходов применяться уже не будут.

Россия в одностороннем порядке частично приостановила действие соглашений об избежании двойного налогообложения с 38 недружественными РФ странами. Это, в частности, Австралия, Великобритания, страны ЕС (в том числе Кипр и Мальта), Канада, Сингапур, США. Приостановка не коснулась важных для физлиц норм о возможности зачета подоходного налога в случае его уплаты в другом государстве.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Во избежание соглашений».

Мария Федотова