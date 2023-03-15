Налоговая неизбежность

В ответ на внесение России в налоговый черный список Евросоюза Минфин и МИД предложили приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с недружественными странами. Всего речь может идти о 40 соглашениях, включая СИДН с Кипром, Люксембургом, США и Швейцарией. Заморозка двусторонних договоров, в частности, не позволит юридическим и физическим лицам применять пониженные или нулевые ставки налогов на доходы от дивидендов, процентов и роялти. Подпадут под двойное налогообложение и граждане, сдающие зарубежную недвижимость (хотя в полной мере последствия для физлиц пока неясны). Юристы отмечают, что в 2022 году СИДН работали, но их применение было ограничено из-за санкций, так что их заморозка увеличит налоги российского бизнеса, который сохраняет (иногда вынужденное) присутствие в недружественных странах.

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Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ «Заморозка» налоговых соглашений напрямую коснется российского бизнеса, сохраняющего присутствие в недружественных странах

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Минфин и МИД в среду, 15 марта, предложили приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами — издать соответствующий указ предложено президенту. Такая мера должна стать ответом на санкции, а также на февральское включение России в черный список юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС по налоговым вопросам (см. “Ъ” от 14 февраля). Списка замораживаемых СИДН ведомства не приводят. Всего у России около 80 таких двусторонних соглашений — из них около 40 заключено с недружественными странами (это, в частности, страны ЕС, включая Мальту, Кипр, Люксембург, а также США, Великобритания, Швейцария, Япония и Сингапур).

Действие СИДН предлагается приостановить «до восстановления нарушенных прав России».

Приостановка означает, что предусмотренные соглашениями пониженные или нулевые ставки налогов у источника доходов применяться уже не будут. Как правило, СИДН предусматривает пониженный налог на дивиденды (5–10% против российских 15%) и нулевую ставку на процентные выплаты и роялти (вместо 20%). Физлица по соглашениям могут засчитывать в России суммы подоходного налога, уплаченного за рубежом (и наоборот).

Поясним, что в 2022 году было приостановлено действие двух налоговых соглашений — с Латвией и Украиной. Но инициатива в этих случаях исходила от Риги и Киева и была реакцией на начало военной операции на Украине. Российская же сторона отмечала, что военные события не являются основанием для одностороннего прекращения. До 2022 года была еще одна денонсация — с Нидерландами. Но она была связана исключительно с условиями самого соглашения — эта страна не уступила желанию РФ ужесточить политику в отношении дивидендов, уходящих за рубеж. Москва и Амстердам не смогли договориться о пересмотре договора в части повышения ставки на вывод дивидендов и процентов до 15% — напомним, с Кипром, Мальтой и Люксембургом это сделать удалось (см. “Ъ” от 12 апреля 2021 года).

Налоговый партнер консалтинговой компании «Технологии доверия» Галина Науменко отмечает, что пока из формулировок Минфина и МИДа нельзя однозначно сказать, каких именно соглашений может коснуться обнародованное 15 марта решение.

Точно предполагается их приостановка со странами ЕС, в которых уже заработал черный список в отношении России (это меньшая часть ЕС), среди иных вариантов — все страны ЕС или же все недружественные государства.

Партнер МЭФ Legal Александр Ерасов отмечает, что применение СИДН исторически имеет очень большие масштабы, но в 2022 году трансграничная бизнес-активность во многих сферах сократилась, в России были введены дополнительные ограничения в части валютного регулирования. «Это, конечно, повлияло и на объем применения СИДН, но они все же продолжают работать, и их приостановка станет серьезным изменением бизнес-среды»,— говорит эксперт.

Как отмечает управляющий партнер NSV Consulting Limited Сергей Назаркин, применение льгот СИДН в существенной степени было затруднено в России и ранее — в связи с введением инструментов деофшоризации. В 2022 году это стало еще более затруднительным из-за санкций, например — в части получения сертификата налогового резидентства в недружественной стране или подтверждения уплаченного там налога для дальнейшего зачета в РФ. С принятием решения о приостановке, поясняет заместитель руководителя практики «Международное право и налоги» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Илья Горшков, физлица, которые получали в 2022 году доходы на территории недружественных стран, например, от сдачи в аренду квартир или коммерческого использования другого имущества, не смогут применить зачет иностранного налога при уплате налога в России.

Партнер компании Kept Александр Токарев исходит из того, что вряд ли «недружественная страна продолжит применять СИДН, если Россия приостановит его действие». И если для иностранных компаний масштаб последствий вряд ли будет критическим, то российские могут пострадать — особенно группы, которые сейчас занимаются перестройкой своего «зарубежного контура», говорит эксперт.

Соглашается с этим и Галина Науменко — международный бизнес «в существенной мере ушел из России или не имеет возможности получать из нее регулярные доходы», поэтому болезненной приостановка СИДН может стать именно для российских компаний, у которых все еще сохраняется присутствие в ЕС. Налоговая нагрузка, полагает Илья Горшков, может вырасти на 15–40%. «Кто сможет — постарается реструктурировать свою деятельность в недружественных странах, но у многих не получится, так как там российский бизнес плохо отпускают — регистраторы не регистрируют переходы права собственности, нотариусы не заверяют сделки»,— предупреждает Галина Науменко.

Евгения Крючкова