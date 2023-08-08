Путин приостановил часть налоговых соглашений с недружественными странами

Президент России Владимир Путин подписал указ, который приостанавливает действие ряда налоговых соглашений с недружественными государствами — США, Канадой, Японией, ЕС и другими странами. Как следует из опубликованного документа, приостанавливается действие отдельных положений соглашения об избежании двойного налогообложения. Речь идет о соглашениях, которые затрагивают доходы и имущество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Указ приостанавливает отдельные положения договоров с Польшей, Соединенными Штатами Америки, Южной Кореей, Швецией, Люксембургом, Румынией, Болгарией, Великобританией, Венгрией, Ирландией, Словакией, Албанией, Бельгией, Словенией, Хорватией, Канадой, Швейцарией, Черногорией, Чехией, Данией, Италией, Финляндией, Германией, Францией, Македонией, Кипром, Испанией, Литвой, Исландией, Португалией, Австрией, Грецией, Новой Зеландией, Австралией, Сингапуром, Мальтой и Японией.

Правительство поручено разработать соответствующие законы и внести их на рассмотрение в Госдуму. Соглашения, как следует из указа, приостанавливаются до «устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений законных экономических и иных интересов РФ, прав ее граждан и юридических лиц».

Договоры об избежании двойного налогообложения — межправительственные соглашения, призванные не допустить налогообложение одного и того же дохода в нескольких странах.

В июне Минфин России расширил черный список налоговых убежищ в два раза. В него добавили недружественные страны, в том числе США, Великобританию и основные страны Евросоюза. В ведомстве заявляли, что в перечень добавили «страны, которые перестали обмениваться информацией с Россией после включения в черный список ЕС». В июле Дания также уведомила Россию о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с 1 января 2024 года.

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