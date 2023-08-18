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Коммерсантъ FM
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Британия призвала Россию отменить приостановку статей налогового соглашения

Великобритания попросила Россию отменить приостановку статей конвенции о налогообложении. Просьба прозвучала после того, как РФ остановила действие налоговый статьей соглашений с 38 недружественными странами.

Речь идет про конвенцию «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества». Она была подписана между Россией и Британией в 1994 году.

На сайте правительства Великобритании говорится, что документ не предполагает одностороннего действия и остается в силе, поэтому британская сторона продолжает соблюдать его условия. На Даунинг-стрит обдумывают дальнейшие шаги в связи с решением российского руководства, передает «Интерфакс».

8 августа президент Владимир Путин подписал указ о приостановке действия налоговых соглашений с недружественными государствами, в том числе с Великобританией. В тексте указа отмечается, что соглашения приостанавливаются до «устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений законных экономических и иных интересов РФ, прав ее граждан и юридических лиц».

Подробнее — в публикации «Ъ» «Во избежание соглашений».

Олеся Павленко

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