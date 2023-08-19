СБУ раскрыла подробности первой атаки на Крымский мост

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк вместе с двумя подчиненными занимался подготовкой первой атаки на Крымский мост, осуществленной в октябре 2022 года. Он рассказал в интервью NV, что на мост провезли 21 тонну гексогена, который спрятали в рулоны с пленкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Малюк

Фото: Служба безопасности Украины Василий Малюк

Фото: Служба безопасности Украины

По его словам, такой груз выглядел «абсолютно гражданским» и не должен был вызывать подозрений. СБУ также подобрала такую толщину слоя пленки, чтобы скрыть от таможенных сканеров металлические цилиндры-сердечники, накачанные смесью гексогена. Детали провоза груза по мосту он раскрывать не стал.

Глава СБУ уточнил, что спецслужба не привлекала к операции иностранных партнеров. «Мы семь кругов ада прошли, использовали в темную столько людей! Россияне "закрыли" 22 человека — посадили в тюрьму. Инкриминируют им всем соучастие в террористическом акте... Это были обычные российские контрабандисты»,— добавил Василий Малюк.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, в результате которого обрушились два автомобильных пролета, погибло несколько человек. Президент РФ Владимир Путин и Следственный комитет РФ обвинили в теракте украинские спецслужбы.

С тех пор мост еще несколько раз был атакован. В частности, 17 июля мост подвергся атаке двух морских беспилотников. Из-за инцидента было повреждено дорожное полотно. В результате ЧП погибли супруги из Белгородской области, их дочь была госпитализирована. СКР возбудил дело о теракте.

Лаура Кеффер