Отельеры открывают поток

К концу 2023 года объем гостиничного рынка России может составить 785 млрд руб., что на 10% больше год к году. Ряд экспертов прогнозируют рост и на 25% за счет развития внутреннего туризма из-за сократившихся возможностей у россиян отдыхать за границей и ожидаемого притока туристов из Китая и Ирана. Однако сами участники рынка считают возможный рост сегмента в денежном выражении «формальным» из-за серьезного увеличения издержек и невозможности заметно повышать стоимость своих услуг. За вычетом инфляции оборот рынка пока не может восстановиться к показателям 2019 года, считают они.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О возможном увеличении по итогам 2023 года объема гостиничного рынка России на 10% год к году, до 785 млрд руб., говорится в прогнозе сервиса «Яндекс Путешествия». Аналитики не исключают, что к 2027 году показатель достигнет 1–1,1 трлн руб. Исполнительный директор Bronevik.com Марина Гончаренко считает, что ожидаемый в этом году рост рынка на 10% связан с повышением на такую же величину средней цены проживания в коллективных средствах размещения (КСР). В «Яндекс Путешествиях» оценивают текущую стоимость в среднем в 2,48 тыс. руб. за ночь, что на 6% выше год к году. При этом, по данным аналитиков, средняя годовая загрузка КСР в целом по стране составляет 32% с возможным ростом примерно на 10% в год.

В начале этого года внутренний туризм рос активно, но потом динамика существенно замедлилась, напоминает вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Так, по данным Росстата, в первом квартале доходы КСР увеличились на 32% год к году, до 136,9 млрд руб.

Господин Ромашкин рассчитывает, что в этом году при оптимистичном сценарии число турпоездок внутри страны вырастет на 10% год к году, при пессимистичном — на 7–8%. «Это в любом случае выше стандартных 4–5%, которые наблюдались в более спокойные годы»,— замечает эксперт. Он не исключает, что при реализации оптимистичного сценария роста внутреннего турпотока и с учетом увеличения цен на проживание на 10–15% объем гостиничного рынка может вырасти на 20–25%.

Впрочем, крупные отельеры сдержанны в прогнозах. В Azimut Hotels отмечают незначительный рост в первом полугодии, который все еще отстает на 7–15% от уровня допандемийного 2019 года. Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба рассчитывает на рост в этом году средней загрузки и тарифов отелей сети, не называя конкретных цифр. Зампред Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян называет рост доходов коллективных средств размещения во многом формальным: «За вычетом инфляции сейчас фактически они ниже показателя 2019 года». Он обращает внимание и на крайне неравномерный рост рынка: в 2022 году 23% доходов всего гостиничного рынка пришлось на Краснодарский край, в 2019 году — 17%. По словам Сергея Ромашкина, Краснодарский край обеспечивает 15–17 млн турпоездок в год, Крым, Москва и Санкт-Петербург — по 4–6 млн. «Но еще есть 80 регионов, куда совершается по 500–600 тыс. поездок в год, что совокупно дает более 40 млн потока»,— рассуждает он.

Господин Ромашкин называет важным фактором роста в целом внутреннего туррынка общую геополитическую напряженность и господдержку отрасли. Управляющий директор Ostrovok.ru Дарья Кочеткова считает, что этому будут способствовать дальнейший рост курсов валют и логистические сложности. Но, оговаривается господин Ромашкин, в некоторых регионах развитие туризма сдерживается плохой транспортной доступностью, низкой рентабельностью гостиничного бизнеса. Условия работы для отельеров сейчас ухудшаются, так как из-за дефицита кадров с 2019 года они подняли зарплату сотрудникам на 30% при росте доходности на номер на 19%, подчеркивает Роман Еремян. Повышать заметнее стоимость проживания сложно из-за ограниченного платежеспособного спроса, добавляет он.

Еще одним возможным фактором роста гостиничного рынка в «Яндекс Путешествиях» считают возвращение туристов из Китая и Ирана, ранее особенно поддерживавших рынки Москвы и Санкт-Петербурга. Но Роман Еремян напоминает, что для России интуристы никогда не были ключевыми: до пандемии на них приходилось лишь 15% от общего числа размещенных в КСР, в то время как во Франции — 70%.

Александра Мерцалова