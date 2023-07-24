Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Отельеры открывают поток

Обороты гостиничного рынка вырастут за счет внутреннего туризма

К концу 2023 года объем гостиничного рынка России может составить 785 млрд руб., что на 10% больше год к году. Ряд экспертов прогнозируют рост и на 25% за счет развития внутреннего туризма из-за сократившихся возможностей у россиян отдыхать за границей и ожидаемого притока туристов из Китая и Ирана. Однако сами участники рынка считают возможный рост сегмента в денежном выражении «формальным» из-за серьезного увеличения издержек и невозможности заметно повышать стоимость своих услуг. За вычетом инфляции оборот рынка пока не может восстановиться к показателям 2019 года, считают они.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О возможном увеличении по итогам 2023 года объема гостиничного рынка России на 10% год к году, до 785 млрд руб., говорится в прогнозе сервиса «Яндекс Путешествия». Аналитики не исключают, что к 2027 году показатель достигнет 1–1,1 трлн руб. Исполнительный директор Bronevik.com Марина Гончаренко считает, что ожидаемый в этом году рост рынка на 10% связан с повышением на такую же величину средней цены проживания в коллективных средствах размещения (КСР). В «Яндекс Путешествиях» оценивают текущую стоимость в среднем в 2,48 тыс. руб. за ночь, что на 6% выше год к году. При этом, по данным аналитиков, средняя годовая загрузка КСР в целом по стране составляет 32% с возможным ростом примерно на 10% в год.

В начале этого года внутренний туризм рос активно, но потом динамика существенно замедлилась, напоминает вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Так, по данным Росстата, в первом квартале доходы КСР увеличились на 32% год к году, до 136,9 млрд руб.

Господин Ромашкин рассчитывает, что в этом году при оптимистичном сценарии число турпоездок внутри страны вырастет на 10% год к году, при пессимистичном — на 7–8%. «Это в любом случае выше стандартных 4–5%, которые наблюдались в более спокойные годы»,— замечает эксперт. Он не исключает, что при реализации оптимистичного сценария роста внутреннего турпотока и с учетом увеличения цен на проживание на 10–15% объем гостиничного рынка может вырасти на 20–25%.

Впрочем, крупные отельеры сдержанны в прогнозах. В Azimut Hotels отмечают незначительный рост в первом полугодии, который все еще отстает на 7–15% от уровня допандемийного 2019 года. Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба рассчитывает на рост в этом году средней загрузки и тарифов отелей сети, не называя конкретных цифр. Зампред Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян называет рост доходов коллективных средств размещения во многом формальным: «За вычетом инфляции сейчас фактически они ниже показателя 2019 года». Он обращает внимание и на крайне неравномерный рост рынка: в 2022 году 23% доходов всего гостиничного рынка пришлось на Краснодарский край, в 2019 году — 17%. По словам Сергея Ромашкина, Краснодарский край обеспечивает 15–17 млн турпоездок в год, Крым, Москва и Санкт-Петербург — по 4–6 млн. «Но еще есть 80 регионов, куда совершается по 500–600 тыс. поездок в год, что совокупно дает более 40 млн потока»,— рассуждает он.

Господин Ромашкин называет важным фактором роста в целом внутреннего туррынка общую геополитическую напряженность и господдержку отрасли. Управляющий директор Ostrovok.ru Дарья Кочеткова считает, что этому будут способствовать дальнейший рост курсов валют и логистические сложности. Но, оговаривается господин Ромашкин, в некоторых регионах развитие туризма сдерживается плохой транспортной доступностью, низкой рентабельностью гостиничного бизнеса. Условия работы для отельеров сейчас ухудшаются, так как из-за дефицита кадров с 2019 года они подняли зарплату сотрудникам на 30% при росте доходности на номер на 19%, подчеркивает Роман Еремян. Повышать заметнее стоимость проживания сложно из-за ограниченного платежеспособного спроса, добавляет он.

Еще одним возможным фактором роста гостиничного рынка в «Яндекс Путешествиях» считают возвращение туристов из Китая и Ирана, ранее особенно поддерживавших рынки Москвы и Санкт-Петербурга. Но Роман Еремян напоминает, что для России интуристы никогда не были ключевыми: до пандемии на них приходилось лишь 15% от общего числа размещенных в КСР, в то время как во Франции — 70%.

Александра Мерцалова

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Присоединяйтесь к читателям «Ъ» — узнавайте больше, чем лежит на поверхности

Зачем регистрироваться?

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...