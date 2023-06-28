Модульное в моде у инвесторов

Господдержка и быстрая окупаемость, как прогнозируется, обеспечат рост числа глэмпингов на 30% в год. Мода на формат позволяет сейчас таким объектам держать высокую стоимость размещения: средняя цена ночи в них зачастую вдвое выше, чем в отелях. Но такая ситуация может оказаться недолговечной — часть проектов из-за появления новых глэмпингов могут закрыться, что приведет к разочарованию инвесторов в этом сегменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Объем предложения глэмпингов в России в 2023–2024 годах будет расти примерно на 30% в год, прогнозируют в Commonwealth Partnership (CMWP). Сейчас в стране работают 416 таких объектов: таким образом, через два года их число может достигнуть 703 объектов. По данным Ассоциации глэмпингов России, сейчас в стране 386 проектов, а к августу планируется запустить еще 50–80 проектов. В августе прошлого года речь шла о 340 действующих глэмпингов. В ассоциации также ждут дальнейшего увеличения числа объектов.

Основным фактором роста рынка глэмпингов в CMWP считают меры господдержки. Во время ПМЭФ президент РФ Владимир Путин высказал идею в ближайшие два года дополнительно выделить 11 млрд руб. на строительство в стране 470 модульных отелей, в число которых входят и глэмпинги. Выделенные ранее 4,2 млрд руб. пошли на реализацию 174 проектов.

Модульные объекты — это некапитальные строения, поясняет руководитель компании «Природный кодекс» Марина Ненарокова. На получение субсидий могут рассчитывать и глэмпинги, если они готовы оформить земельные участки в соответствии с требованиями и в дальнейшем зарегистрироваться как гостиницы, поясняет она.

Госпожа Ненарокова называет основной точкой роста сегмента глэмпингов хорошую окупаемость таких объектов. Затраты на глэмпинг из 10–15 юнитов, по ее словам, сейчас составляют 100–300 млн руб. при среднем сроке окупаемости семь-восемь лет. Вложения в строительство капительных отелей намного выше, а срок окупаемости достигает 25 лет.

Помимо относительно небольших вложений, маржинальность глэмпингов обеспечивают высокие цены размещения. По подсчетам CMWP, средняя стоимость ночи в них 8 тыс. руб. Самый высокий показатель в Приморье — 10,4 тыс. руб. за ночь, наиболее низкий в Пермском крае — 6,2 тыс. руб. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин считает, что ночь в отеле в России в летний сезон стоит 4–5 тыс. руб. По его мнению, «рынок глэмпингов серьезно перегрет» из-за моды на такой формат размещения. Марина Ненарокова считает, что с насыщением рынка стоимость проживания в глэмпингах в обозримой перспективе снизится, что приведет к закрытию многих переоцененных проектов.

Согласно подсчетам CMWP, глэмпинги сейчас есть в 63 регионах страны. Больше всего их в Московской (57 объектов), Ленинградской (43) областях и Краснодарском крае (32). Суммарно эти три региона аккумулируют 32% от общего числа таких средств размещения. На Сахалине, в Якутии, Северной Осетии и в других регионах работают по одному проекту. Более чем в 20 регионах глэмпингов нет вообще. Такие объекты часто строятся там, где удобно инвестору, а не где нужно туристу, замечает господин Ромашкин.

Директор департамента исследований и аналитики CMWP Полина Афанасьева замечает, что рост глэмпингов определяется повышенным спросом, обусловленным новизной формата. С его нормализацией новые объекты будут чаще открываться на природных территориях, где капитальное строительство ограничено, а не вблизи мегаполисов, как сейчас. Стабилизация рынка может способствовать укреплению на нем позиций сетевых игроков. Сейчас, по подсчетам CMWP, в их руках консолидировано 9% глэмпингов, в 2021 году показатель был ниже — 7%.

В Ассоциации глэмпингов рассчитывают и на постепенное увеличение доли круглогодичных объектов: сейчас они формируют 60% предложения против 53% годом ранее. Но зампред Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян убежден, что серьезные инвесторы со временем разочаруются в формате глэмпингов. «Не существует ни одной страны мира, где его распространение способствовало бы развитию туризма»,— говорит он. Эксперт напоминает, что также в свое время бизнес отказался от вложений в хостелы.

Александра Мерцалова