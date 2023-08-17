ВТБ повысит ставки по ипотеке на 2 п. п. с 21 августа

ВТБ поднимет ставки на 2 процентных пункта (п. п.) по ипотечным кредитам с 21 августа из-за повышения ключевой ставки на 12%. Ставки по потребительским кредитам останутся прежними до конца августа. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

ВТБ также будет корректировать срок ранее принятых решений по ипотечным заявкам. По заявкам на ипотеку, поданным до 20 августа, одобренные условия, в том числе ставка, будет действовать до 18 сентября. Банк не будет менять условия по льготным ипотечным программам.

«Для нас важно предоставить заемщикам возможность воспользоваться кредитами по низким ставкам, поэтому мы хотим дать им возможность запланировать проведение сделок заранее»,— сказано в сообщении пресс-службы.

15 августа по итогам внеочередного заседания Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 3,5 базисного пункта, до 12%. По оценке регулятора, этого достаточно, чтобы в отсутствие новых шоков инфляция вернулась к 4% в 2024 году. Ранее о повышении ставок по ипотечным кредитам с 22 августа объявил Сбербанк.

Как повышение ставки повлияет на строительство жилья — в материале «Ъ» «Девелоперы поставили на ставку».

Олеся Павленко