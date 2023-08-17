Сбербанк с 22 августа повысит ставки по ипотечным кредитам на 2 п. п.

«Сбер» в связи с повышением ключевой ставки до 12% с 22 августа увеличит на 2 процентных пункта ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жилье и новостройки, сообщила ТАСС пресс-служба банка. Таким образом, минимальная ставка по ипотеке на вторичное жилье увеличится с 11,7% до 13,7%, на новостройки — с 11,4% до 13,4%.

Пресс-служба подчеркнула, что оформить ипотеку по нынешним ставкам можно будет, если клиент подаст заявку до 22 августа.

Кроме того, с 18 августа банк планирует повысить минимальную ставку по потребительским кредитам на второй месяц с 12,5% до 14,5% годовых. При этом отмечается, что минимальная ставка по потребкредитам на первый месяц не изменится и составит 4% годовых.

В прошлый раз Сбербанк сообщал о повышении ставок по базовым ипотечным программам 8 августа. Тогда минимальные ставки были повышены на 0,8 п. п.

15 августа Центробанк на внеочередном заседании повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п.— до 12%. Как отметил ЦБ, решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. Как следует из прогнозов Dataflat.ru, сделанных по запросу «Ъ», повышение ключевой ставки до 12% приведет к росту на 7%, до 2,32 трлн руб., общей выручки девелоперов четырех крупных рынков недвижимости — Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленинградской области. Новая ставка ЦБ ожидаемо приведет к удорожанию жилищных кредитов на вторичном рынке, что может вызвать переток покупателей в сегмент новостроек, где почти все сделки заключаются с использованием льготной ипотеки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Девелоперы поставили на ставку».

Эрдни Кагалтынов