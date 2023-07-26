Собянин: в зоне военной операции находятся 30 тыс. москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил пункт отбора на военную службу по контракту. Мэр сообщил, что 10 тыс. москвичей записались на службу в зону военной операции на Украине по контракту.

«В СВО еще воюет около 20 тыс. мобилизованных. Хотел поблагодарить всех за такой выбор и самоотверженную работу. Спасибо»,— заявил столичный мэр во время общения с горожанами, записавшимися на военную службу. Видео его визита опубликовано в Telegram.

Также господин Собянин осмотрел строящееся здание военного комиссариата Северо-Восточного административного округа. По словам военного комиссара Максима Локтева, новое здание объединит три военкомата — Бутырский, Останкинский и Бабушкинский. Закончить строительство планируется весной 2024 года.

Частичную мобилизацию в России объявил 21 сентября 2022 года президент Владимир Путин. 17 октября Сергей Собянин объявил о завершении в Москве мобилизации. Мэр также подписал указ с мерами поддержки мобилизованных, предусмотрев, в частности, внеочередное зачисление их детей в детсады и освобождение от платы за услуги этих учреждений, бесплатное питание для школьников. Кроме того, призванным в войска гражданам обещали доплачивать по 50 тыс. руб. в месяц.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер