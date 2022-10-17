Москва и область отозвали повестку

Днем в понедельник столичный мэр Сергей Собянин объявил о завершении в Москве частичной мобилизации. По его словам, планы Минобороны по набору в войска в городе выполнены, а уже выписанные и разосланные гражданам повестки «прекращают свое действие» с 14 часов 17 октября. Развернутые городскими властями дополнительные пункты мобилизации в музеях и театрах были закрыты. К вечеру понедельника об окончании частичной мобилизации объявил и подмосковный губернатор Андрей Воробьев — он также заявил, что граждане, у которых на руках уже есть повестки, в военкоматы могут не приходить. Опрошенные “Ъ” юристы полагают, что аннулирование выписанных повесток еще должно быть оформлено документами представителей Минобороны РФ. Столичный военком Максим Локтев подтвердил, что «мероприятия частичной мобилизации» в Москве завершены, уточнив, что набор добровольцев в войска продолжится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Москва закрыла созданные ею временные мобилизационные центры

Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Москва закрыла созданные ею временные мобилизационные центры

Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

О завершении частичной мобилизации в Москве Сергей Собянин объявил на своем сайте в полдень, уточнив, что через два часа после этого «пункты сбора мобилизованных закрываются». Сославшись на городского военкома, господин Собянин пояснил, что установленные указом президента Владимира Путина и Минобороны задачи по мобилизации «выполнены в полном объеме». «Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают действие»,— добавил градоначальник.

Вскоре после обращения мэра в соцсетях стали распространяться видеоролики с закрывающихся призывных пунктов. В одном из них, снятом, вероятно, посетителем мобилизационного пункта в Музее Москвы, мужской голос за кадром громко говорит собравшимся: «Все свободны! Повестки аннулированы! Закончилась мобилизация!» О закрытии дополнительного пункта мобилизации в Театре Виктюка «в связи с полным выполнением плана» сообщил военком Преображенского района Москвы Сергей Тригилев, стоя у входа в здание. 17 октября вечером о завершении частичной мобилизации объявил и подмосковный губернатор Андрей Воробьев.

«Мы полностью выполнили задачу Минобороны. Вручение повесток прекращается, те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат»,— добавил он.

Частичную мобилизацию в России объявил 21 сентября своим указом президент Владимир Путин, сообщив, что в первую очередь в войска призовут граждан из запаса, ранее служивших в армии. В Минобороны уточняли, что речь идет о 300 тыс. резервистов. 14 октября господин Путин заявил, что частичная мобилизация в России будет завершена в течение двух недель, оценив число мобилизованных в стране на тот момент в 222 тыс. человек. 1 ноября в России начинается регулярный осенний призыв на срочную военную службу: эти мероприятия должны были стартовать 1 октября, но их срок был сдвинут на месяц. Представители власти неоднократно давали понять, что срочники, в отличие от мобилизованных, в районы боевых действий направляться не будут.

Обращение мэра Москвы оказалось весьма эмоциональным. Сергей Собянин сообщил, что мобилизация стала «огромным испытанием для тысяч московских семей», адресовал москвичам «слова благодарности и признательности» и отметил, что «мы все волнуемся и переживаем за судьбу, трудности и опасности», с которыми предстоит столкнуться мобилизованным горожанам. «Будем надеяться и молиться, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми»,— добавил господин Собянин.

Военком Преображенского района Москвы Сергей Тригилев дал понять, что ситуация с мобилизацией в Москве привела к уточнению статуса ряда граждан, «ранее не обращавших внимания на свою жизненную позицию». В пример представитель Минобороны привел граждан с пятью детьми, числившихся в военкоматах как «одинокие», или москвича, «попавшего в аварию», после которой ему установили «штифты и пластины», но он продолжал числиться в военкомате как годный к службе по воинской категории «А». Заодно господин Тригилев поблагодарил правительство Москвы за оперативное создание «групп разбора» подобных ситуаций.

Господин Собянин указал на своем сайте, что Москва будет заботиться «о семьях и близких» мобилизованных горожан.

Ранее градоначальник подписал указ с мерами их поддержки, предусмотрев, в частности, внеочередное зачисление детей мобилизованных в детсады и освобождение от платы за эти учреждения, бесплатное питание для школьников, «содействие в поиске работы» для супругов и другие льготы. Кроме того, указом столичного мэра призванным в войска гражданам обещано доплачивать по 50 тыс. руб. в месяц. В свою очередь, свои меры поддержки обещали и в Подмосковье: единовременную выплату в 200 тыс. руб. мобилизованным гражданам, семьям — бесплатное посещение детсада, бесплатные завтраки и обеды для школьников и т. п.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов напоминает, что мобилизация в стране объявляется указом президента РФ, завершаться она должна по решению главнокомандующего ВС РФ, но главы субъектов — они по должности возглавляют региональные мобилизационные комиссии — «могут сообщать о завершении мобилизационных мероприятий» на своей территории. Управляющий партнер бюро «Китсинг и партнеры» Владимир Китсинг говорит, что «прямых указаний на право высших должностных лиц субъектов объявлять об окончании проведения частичной мобилизации в законодательстве не содержится», однако такие полномочия «вытекают» из президентского указа от 21 сентября.

Об окончании частичной мобилизации в Москве 17 октября объявил и городской военком Максим Локтев. При этом он уточнил, что набор добровольцев в войска продолжится. Отметим, приказ о частичной мобилизации в Москве 21 сентября подписывал военный комиссар Москвы Виктор Щепилов, а господин Локтев был в тот момент его заместителем. С 14 октября Максим Локтев представляется во всех информационных сообщениях как столичный военный комиссар.

Объявленное градоначальником аннулирование повесток о мобилизации «должно быть оформлено соответствующим распорядительным документом» представителя Минобороны РФ, поясняет Дмитрий Горбунов. «Поскольку ранее направленные, но не врученные по каким-либо причинам повестки выписывались военными комиссарами, то и аннулировать их должны эти же либо вышестоящие должностные лица»,— говорит руководитель практики уголовного и административного права «Амулекс.ру» Любовь Шебанова. Юрист не исключает, что в этом случае потребуются «отдельные решения» военкома субъекта «или руководителей его подчиненных районных подразделений». «На данный момент документального подтверждения об окончании мобилизации в Москве и разъяснений относительно действий лиц, получивших повестки, нет»,— говорит господин Китсинг.

На вопрос, какими должны быть действия граждан, которым после заявлений Сергея Собянина или Андрея Воробьева все же придут повестки, юристы однозначно ответить затрудняются.

«Согласно словам мэра Москвы, повестки, разосланные по месту жительства и предприятиям, прекращают действие. Соответственно, являться в военкомат по повесткам начиная с 17 октября не нужно, и никаких юридических последствий вследствие этого возникнуть не должно»,— рассуждает господин Китсинг.

«До тех пор пока не получено официальное решение или выписка из него об аннулировании повестки, при ее получении у гражданина сохраняется обязанность явиться в военкомат»,— считает Любовь Шебанова. «Если повестка пришла, формально она обязывает явиться, но гражданин может просто связаться и утонить статус соответствующего вызова»,— предполагает Дмитрий Горбунов. Если повестка гражданину все-таки придет, юридически ему будет грозить административная ответственность по ст. 21.5 КоАП РФ за неявку в военкомат, предполагает господин Китсинг. «Устные заверения о выполнении задач по частичной мобилизации пока не подкреплены письменным нормативно-правовым актом, который бы придал им юридическую силу»,— добавляет он.

Александр Воронов