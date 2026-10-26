«Яндекс»: суперкомпьютеры компании не получили повреждений при атаках на ЦОДы

Суперкомпьютер — это комплекс из связанных между собой процессоров и серверов, которые могут параллельно обрабатывать большие объемы информации и решать разные части одной задачи. У «Яндекса» таких устройств три, они располагались на атакованных в начале октября дата-центрах в Сасове Рязанской области и Владимире. Компания использует их, например, для обучения нейросетей, включая YandexGPT.