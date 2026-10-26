«Яндекс»: суперкомпьютеры компании не получили повреждений при атаках на ЦОДы
«Яндекс» впервые с момента ударов по дата-центрам прокомментировал состояние суперкомпьютеров «Червоненкис», «Ляпунов» и «Галушкин». Компания утверждает, что они не получили повреждений и уже перевезены в новые места, где скоро начнут работу.
«Суперкомпьютеры будут по-прежнему использоваться в качестве инфраструктуры для сервисов “Яндекса” и для обучения фундаментальных языковых моделей»,— указано в пресс-релизе компании.
Суперкомпьютер — это комплекс из связанных между собой процессоров и серверов, которые могут параллельно обрабатывать большие объемы информации и решать разные части одной задачи. У «Яндекса» таких устройств три, они располагались на атакованных в начале октября дата-центрах в Сасове Рязанской области и Владимире. Компания использует их, например, для обучения нейросетей, включая YandexGPT.