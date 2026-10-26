Губернатор Гусев сообщил о третьем погибшем при атаке БПЛА на Воронеж
Количество погибших при массированном ударе БПЛА по Воронежу выросло до трех человек. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
«По информации минздрава Воронежской области, на данный момент известно о трех погибших»,— написал господин Гусев в «Максе». Всего в регионе ранения получили 39 человек. В стационарах медицинских учреждений остаются 12 человек, из них трое — в реанимации. Среди пострадавших есть трое детей.
Всего, по словам губернатора, силы ПВО сбили над областью 113 дронов, из них 70 уничтожили над Воронежем. Большинство пострадавших ехали в поезде в пригороде Воронежа. Кроме того, при атаке начались возгорания на промышленных предприятиях, деловом центре в центральной части города, многоквартирном доме, двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе.