Губернатор Гусев сообщил о третьем погибшем при атаке БПЛА на Воронеж

Всего, по словам губернатора, силы ПВО сбили над областью 113 дронов, из них 70 уничтожили над Воронежем. Большинство пострадавших ехали в поезде в пригороде Воронежа. Кроме того, при атаке начались возгорания на промышленных предприятиях, деловом центре в центральной части города, многоквартирном доме, двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе.