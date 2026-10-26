Глава Президентского совета Ливии хочет встретиться с Путиным в Москве

Глава Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи сегодня отправляется в Москву, где поучаствует в саммите «Россия — Африка», а также во встрече глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Во время визита в Россию господин аль-Менфи рассчитывает встретиться с президентом Владимиром Путиным.