Глава Президентского совета Ливии хочет встретиться с Путиным в Москве
Глава Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи сегодня отправляется в Москву, где поучаствует в саммите «Россия — Африка», а также во встрече глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Во время визита в Россию господин аль-Менфи рассчитывает встретиться с президентом Владимиром Путиным.
Мухаммед аль-Менфи собирается в Москву по официальному приглашению Владимира Путина, сообщила канцелярия Президентского совета. На грядущих переговорах стороны «обсудят ливийско-российские отношения и рассмотрят возможности расширения сотрудничества в интересах обоих государств» (цитата по «РИА Новости»).