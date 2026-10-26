«Банкам пока сложно отличить человека от бота»

Руководство JPMorgan официально предупредило, что при использовании агентов происходит «передача ответственности» — клиент, который делится данными для входа, отвечает за последствия. Консалтинговая компания McKinsey уже предупредила, что агенты, которые переводят деньги туда, где выше процент, могут вытеснить банки из отношений с клиентами и привести к оттоку депозитов. В академических кругах тем временем строят гипотезы о «коррелированном поведении»: что будет, если агенты одновременно примут одно и то же решение по переводу средств?