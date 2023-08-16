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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 539-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 16 августа

Над Калужской областью сбиты три беспилотника. Село Куршановичи в Брянской области попало под обстрел. Житель Новодвинска после участия в боевых действиях получил помилование за убийство своей девушки и расчленение ее тела. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:25. Телеканал CNN опубликовал кадры удара по Крымскому мосту в июле.

10:20. Из порта Одессы вышел контейнеровоз Joseph Schulte с более чем 30 тыс. тонн груза, это первое судно, воспользовавшееся открытым Украиной временным коридором в Черном море — министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

10:03. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в регионе подготовят новые иски к Киеву по водной блокаде, сумма претензий — более 152 млрд руб.

9:36. По данным Politico, британские банки блокируют счета компаний страны, которые торгуют с Украиной, из-за опасений по поводу использования таких транзакций для отмывания денег.

9:16. Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность польской ассоциации «За свободную Россию», участники которой якобы агитируют россиян вступать в ряды добровольческих батальонов в составе ВСУ.

9:03. Издание «Страна.ua» во второй раз за утро сообщило о взрывах в Харькове.

8:53. Глава Одесской ОВА Олег Кипер: ночью была повреждена инфраструктура одного из украинских портов на Дунае в Одесской области, пострадали складские помещения.

8:40. Село Куршановичи в Брянской области попало под обстрел, повреждены пять жилых домов, здание школы и дома культуры — губернатор Богомаз.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:39. Национальная полиция Украины сообщила, что в Ирпене получила от полиции города-побратима Майами оружие, изъятое у гангстеров.

8:35. Мать жителя Новодвинска Вячеслава Самойлова рассказала порталу 29.ru, что после участия в боевых действиях ее сын получил помилование за убийство своей девушки и расчленение ее тела.

8:33. ФСБ задержала сотрудника промпредприятия в Ангарске за сотрудничество с Украиной — по данным спецслужбы, он распространял листовки, дискредитирующие использование ВС РФ.

8:30. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак: мы не имеем права игнорировать угрозу, которую представляют российские беспилотники «Ланцет» и «Орлан».

8:28. Полиция Приморского края пообещала вознаграждение в 200 тыс. руб. за информацию о тех, кто ночью 3 июля порезал флаги на Аллее героев кладбища Владивостока, где находились могилы участников спецоперации на территории Украины.

8:17. Средства ПВО уничтожили три беспилотника над Калужской областью — Минобороны РФ.

8:17. В Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога — ресурс по оповещению.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 538-й

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