Politico: разногласия по кредиту Украине осложнили бюджетные переговоры ЕС
Власти Германии выражают недовольство позицией ряда стран Евросоюза, не желающих участвовать в дальнейшем финансировании Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.
Лидеры ЕС рассчитывают до конца 2026 года согласовать новый пакет помощи Киеву объемом около €45 млрд. Предполагается, что средства предоставят в форме кредита под гарантии действующего бюджета Евросоюза. Финансирование должно покрыть потребности Украины в 2027 году.
Чехия и Словакия уже обозначили нежелание присоединяться к этой инициативе. По данным собеседников Politico, от участия, вероятно, откажется и Венгрия. Все три страны ранее не поддержали кредит Украине на €90 млрд, согласованный в декабре 2025 года. Такая позиция вызвала недовольство среди наиболее активных сторонников Киева в ЕС: они допускают, что могут выступить против требований группы «Друзья сплоченности», добивающейся увеличения финансирования менее обеспеченных регионов Евросоюза.
Один из немецких дипломатов указал, что страны, отказывающиеся участвовать в поддержке Украины, не должны рассчитывать на беспрепятственное получение средств из фондов сплочения. Другой европейский представитель, напротив, призвал сохранить финансирование и Киева, и внутренних программ ЕС. По его мнению, гражданам будет трудно объяснить, почему Евросоюз выделяет средства Украине, одновременно сокращая расходы на собственные нужды.