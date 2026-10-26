Politico: разногласия по кредиту Украине осложнили бюджетные переговоры ЕС

Чехия и Словакия уже обозначили нежелание присоединяться к этой инициативе. По данным собеседников Politico, от участия, вероятно, откажется и Венгрия. Все три страны ранее не поддержали кредит Украине на €90 млрд, согласованный в декабре 2025 года. Такая позиция вызвала недовольство среди наиболее активных сторонников Киева в ЕС: они допускают, что могут выступить против требований группы «Друзья сплоченности», добивающейся увеличения финансирования менее обеспеченных регионов Евросоюза.