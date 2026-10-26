Гранд Отель Европа выпустил каталог шоколада к 20-летию своей фабрики

Среди необычных изделий — шоколадная виолончель и рояль, наполненный конфетами, которым в отеле традиционно встречают известных музыкантов. Фабрика, расположенная прямо в отеле, выпускает около 2 т продукции, или 130 тыс. конфет в год, используя шоколад премиального качества от Barry Callebaut из какао-бобов Ганы, Венесуэлы, Санто-Доминго, Папуа—Новой Гвинеи и Явы. Постоянная коллекция насчитывает 25 видов конфет, среди которых есть как классические сочетания вроде черной смородины с водкой или манго с маракуйей, так и экспериментальные — например, конфеты с васаби для азиатской делегации и с лимончелло для итальянского приема.