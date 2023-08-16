Снижение индекса Мосбиржи установило рекорд с октября 2022 года

Сегодня, 16 августа, к 17:29 мск индекс Мосбиржи составлял 3037,89 пункта, опустившись с начала торгов на 2,48%. Это стало сильнейшим падением индекса с октября 2022 года. 4 августа индекс Мосбиржи опускался на 1,5%, ниже 3100 пунктов, что стало самым крупным часовым падением с 18 октября 2022 года.

Лидерами снижения стали акции следующих компаний:

Россети (-4,12%); VK (-3,82%); РУСАЛ (-3,74%); «Аэрофлот» (-3,57%); НЛМК (-3,56%).

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По данным Мосбиржи на сегодня, 16 августа, при открытии индекс составлял 3109,46 пункта, максимальным значением индекса было 3122,34 пункта, минимальным — 3015,57 пункта. К 17:50 индекс Мосбиржи составлял 3048,79 пункта (-2,13%).

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи сегодня колебался у отметки 97 руб./$. В ходе торгов американская валюта опускалась ниже 95 руб./$. По данным на 18:40, доллар стоил 94,75 руб./$ (-2,35 руб.). 14 августа, на фоне анонса Банком России заседания по ключевой ставки курс доллара начал опускаться, возобновив рост после решения поднять ставку до 12%.

Мария Федотова