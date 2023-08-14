Совет директоров ЦБ завтра проведет внеочередное заседание по ключевой ставке

Совет директоров Банка России завтра, 15 августа, проведет внеочередное заседание по ключевой ставке, сообщила пресс-служба регулятора. Последнее заседание совета директоров Банка России прошло 21 июля. Следующее должно было состояться 15 сентября. На фоне сообщения регулятора курс доллара на Мосбирже опустился со 101 руб. ниже 99 руб.

«Во вторник, 15 августа 2023 года, состоится заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров — 10:30 по московскому времени»,— говорится в сообщении.

21 июля Банк России после длительной паузы поднял ключевую ставку сразу с 7,5% до 8,5% годовых. Регулятор заявил, что решение было принято на фоне усиления инфляционного давления в силу того, что возможности наращивания производства не поспевают за ростом внутреннего спроса и ускорения переноса в цены ослабления рубля.

С начала августа рубль упал примерно 7% — это больше, чем за весь июль. По мнению помощника президента России Максима Орешкина, главной причиной ослабления рубля стала мягкая денежно-кредитная политика. Сегодня, 14 августа, курс доллара на Мосбирже поднялся выше 101 руб., курс евро — выше 110,4 руб. По состоянию на 17:37 курс доллара опустился ниже 99 руб., евро торгуется по 108 руб.

О ситуации с рублем — в материале «Ъ FM» «Рубль ускоряет падение».

Милена Костерева, Виктория Колганова