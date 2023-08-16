Reuters: Россия может вернуться к продаже валютной выручки «в любой момент»

Российские власти обсуждают возвращение обязательной продажи валютной выручки экспортерам, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Один из них заявил, что изменения могут произойти «в любой момент».

По данным агентства, необходимость снова ввести строгий контроль за движением капитала возникла из-за попыток властей бороться с резко слабеющим рублем на фоне роста доллара до 100 руб./$ на этой неделе. Неназванный высокопоставленный источник Reuters «намекнул», что возвращение к продаже валютной выручки «неизбежно», несмотря на то что часть экспортных доходов России теперь поступает в рублях и индийских рупиях.

28 февраля 2022 года Минфин обязал российских экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. В мае того же года норма была снижена до 50%. В июне ее отменили, а размер продаваемой доли стала определять правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями.

Источники Bloomberg накануне сообщали, что Россия может частично восстановить контроль за движением капитала, чтобы остановить падение рубля. Источники «Интерфакса» говорили, что профильные ведомства и Центробанк (ЦБ) обсуждают с компаниями-экспортерами меры по стабилизации курса рубля, рассматривая в том числе возврат нормы по обязательной продаже валютной выручки вплоть до 90% от нее.

ЦБ 15 августа на внеочередном заседании повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта, до 12%. Этого, как предполагает регулятор, достаточно, чтобы в отсутствие новых шоков инфляция вернулась к 4% в 2024 году. Тем не менее на фоне решения ЦБ доллар вернулся к росту, до 99 руб./$. Сегодня, 16 августа, он торгуется на уровне 97 руб./$.

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Лаура Кеффер