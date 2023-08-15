Доллар вновь превышал 99 руб./$

Курс доллара на Московской бирже в 14:42 в моменте поднялся выше 99 руб. По состоянию на 14:30 доллар рос на 0,86%, до 98,5 руб./$. Курс евро поднимался на 0,59%, до 107,6 руб./€. Юань вырос на 0,49%, до 13,4 руб.

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Рубль вернулся к снижению после того, как сегодня, 15 августа, Центробанк (ЦБ) поднял ставку сразу на 3,5 п.п., до 12%. Накануне доллар превысил 101 руб., евро — 110 руб., обновив максимумы с марта 2022 года. ЦБ допустил, что может еще раз поднять ставку, если проинфляционные риски усилятся.

О ситуации с курсом — в публикации «Ъ» «Август взял рублем».

Лаура Кеффер