Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Доллар вновь превышал 99 руб./$

Курс доллара на Московской бирже в 14:42 в моменте поднялся выше 99 руб. По состоянию на 14:30 доллар рос на 0,86%, до 98,5 руб./$. Курс евро поднимался на 0,59%, до 107,6 руб./€. Юань вырос на 0,49%, до 13,4 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Рубль вернулся к снижению после того, как сегодня, 15 августа, Центробанк (ЦБ) поднял ставку сразу на 3,5 п.п., до 12%. Накануне доллар превысил 101 руб., евро — 110 руб., обновив максимумы с марта 2022 года. ЦБ допустил, что может еще раз поднять ставку, если проинфляционные риски усилятся.

О ситуации с курсом — в публикации «Ъ» «Август взял рублем».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...