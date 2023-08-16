Медведев во время осмотра трофеев: мы научились противостоять технике НАТО

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев посетил форум «Армия-2023» в подмосковном парке «Патриот». Он осмотрел представленную на форуме трофейную технику НАТО, которая состояла на вооружении Украины. Выставленные экспонаты, по мнению зампреда, доказывают, что Россия научилась противостоять западному оружию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В числе показанных ему вооружений:

артиллерийская установка М777 производства США;

немецкая роботизированная машина разминирования MineWolf;

американские броневики HMMWV (известны как «Хаммер»);

сожженный австралийский бронеавтомобиль Bushmaster;

американский БТР М-113;

шведская БМП CV90-40;

французский колесный танк AMX-10RCR;

британские боевые машины Husky, Mastiff и АТ-105 Saxon.

Кроме того, господину Медведеву показали переносные гранатометы и противотанковые комплексы, противогазы, защитные костюмы, медицинские препараты и дозиметры, а также американские тактические аптечки и средства связи западного производства.

«Совершенно очевидно, что мы всему этому научились эффективно противодействовать. Те попытки контрнаступления, которые предпринимает враждебная нам сторона, украинская сторона, они, по сути, неудачные»,— заключил господин Медведев по итогам осмотра.

Во время посещения выставки зампред российского Совбеза также выразил мнение, что Запад не хочет мирных переговорах по Украине. «Их разговоры про то, что пора сесть за стол и начать какие-либо переговоры на мирную тематику, это все лукавая позиция... Они хотят и дальше раскручивать военный маховик для того, чтобы зарабатывать деньги для своих бюджетов»,— убежден Дмитрий Медведев (цитата по ТАСС).

На форуме «Армия-2023» проводится выставка трофеев с российской военной операции на Украине. Там представлено более 870 образцов вооружения. В июле Госдума поддержала идею установить разбитую в боях западную технику у посольств стран, направляющих ее на Украину. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о готовности рассказать партнерам о слабых сторонах западной техники.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер