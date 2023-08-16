Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Медведев во время осмотра трофеев: мы научились противостоять технике НАТО

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев посетил форум «Армия-2023» в подмосковном парке «Патриот». Он осмотрел представленную на форуме трофейную технику НАТО, которая состояла на вооружении Украины. Выставленные экспонаты, по мнению зампреда, доказывают, что Россия научилась противостоять западному оружию.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В числе показанных ему вооружений:

  • артиллерийская установка М777 производства США;
  • немецкая роботизированная машина разминирования MineWolf;
  • американские броневики HMMWV (известны как «Хаммер»);
  • сожженный австралийский бронеавтомобиль Bushmaster;
  • американский БТР М-113;
  • шведская БМП CV90-40;
  • французский колесный танк AMX-10RCR;
  • британские боевые машины Husky, Mastiff и АТ-105 Saxon.

Кроме того, господину Медведеву показали переносные гранатометы и противотанковые комплексы, противогазы, защитные костюмы, медицинские препараты и дозиметры, а также американские тактические аптечки и средства связи западного производства.

«Совершенно очевидно, что мы всему этому научились эффективно противодействовать. Те попытки контрнаступления, которые предпринимает враждебная нам сторона, украинская сторона, они, по сути, неудачные»,— заключил господин Медведев по итогам осмотра.

Во время посещения выставки зампред российского Совбеза также выразил мнение, что Запад не хочет мирных переговорах по Украине. «Их разговоры про то, что пора сесть за стол и начать какие-либо переговоры на мирную тематику, это все лукавая позиция... Они хотят и дальше раскручивать военный маховик для того, чтобы зарабатывать деньги для своих бюджетов»,— убежден Дмитрий Медведев (цитата по ТАСС).

На форуме «Армия-2023» проводится выставка трофеев с российской военной операции на Украине. Там представлено более 870 образцов вооружения. В июле Госдума поддержала идею установить разбитую в боях западную технику у посольств стран, направляющих ее на Украину. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о готовности рассказать партнерам о слабых сторонах западной техники.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер

Фотогалерея

Форум «Армия-2023»

Предыдущая фотография
Выставка образцов трофейной военной техники

Выставка образцов трофейной военной техники

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выставка образцов трофейной военной техники

Выставка образцов трофейной военной техники

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выставка образцов трофейной военной техники

Выставка образцов трофейной военной техники

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выставка образцов трофейной военной техники

Выставка образцов трофейной военной техники

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выставка образцов трофейной военной техники

Выставка образцов трофейной военной техники

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выставка образцов трофейной военной техники

Выставка образцов трофейной военной техники

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Выставка образцов трофейной военной техники

Выставка образцов трофейной военной техники

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выставка образцов трофейной военной техники

Выставка образцов трофейной военной техники

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В первые четыре дня посещение мероприятия будет возможно только для специалистов, а с 18 по 20 августа — для всех желающих&lt;br>На фото: министр обороны России Сергей Шойгу (в центре) осматривает павильон Китая на выставке форума «Армия-2023»

В первые четыре дня посещение мероприятия будет возможно только для специалистов, а с 18 по 20 августа — для всех желающих
На фото: министр обороны России Сергей Шойгу (в центре) осматривает павильон Китая на выставке форума «Армия-2023»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Выставка образцов трофейной военной техники

Выставка образцов трофейной военной техники

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Стенд Минобороны Китая

Стенд Минобороны Китая

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Вестибулярный тренажер для летчиков

Вестибулярный тренажер для летчиков

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Стенд министерства обороны Ирана. Беспилотный летательный аппарат Shahin

Стенд министерства обороны Ирана. Беспилотный летательный аппарат Shahin

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Транспортно-штурмовой вертолет Ми-171Ш-ВН

Транспортно-штурмовой вертолет Ми-171Ш-ВН

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выставка образцов военной техники

Выставка образцов военной техники

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий&lt;br>На фото: стенд дивизионной самоходной гаубицы «Мста-С» на выставке вооружения

Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий
На фото: стенд дивизионной самоходной гаубицы «Мста-С» на выставке вооружения

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Для участия в «Армии-2023» приглашены руководители всех отечественных оборонных предприятий и объединений. На форуме представлено около 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения

Для участия в «Армии-2023» приглашены руководители всех отечественных оборонных предприятий и объединений. На форуме представлено около 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На мероприятие приглашены представители 108 оборонных ведомств&lt;br>На фото: военные из Вьетнама у стенда с автоматами

На мероприятие приглашены представители 108 оборонных ведомств
На фото: военные из Вьетнама у стенда с автоматами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд ударного комплекса «Гранат ПГ»

Стенд ударного комплекса «Гранат ПГ»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Модель подавителя беспилотников ЛПД-801

Модель подавителя беспилотников ЛПД-801

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд приборов ночного видения

Стенд приборов ночного видения

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд госкорпорации «Роскосмос» на выставке

Стенд госкорпорации «Роскосмос» на выставке

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Посетители на выставке

Посетители на выставке

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Танк Т62М

Танк Т62М

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд беспилотного аппарата «Пчелка»

Стенд беспилотного аппарата «Пчелка»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд медицинского оборудования для оказания помощи при ранениях

Стенд медицинского оборудования для оказания помощи при ранениях

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Посетители выставки в парке «Патриот»

Посетители выставки в парке «Патриот»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд с медицинским оборудованием, которое используют при ранении головы

Стенд с медицинским оборудованием, которое используют при ранении головы

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Беспилотный летательный аппарат Cai Hong, разработанный Китайской академией аэрокосмической аэродинамики (СН-CAAA)

Беспилотный летательный аппарат Cai Hong, разработанный Китайской академией аэрокосмической аэродинамики (СН-CAAA)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Посетители выставки на фоне транспортно-перегрузочной машины «Т-183»

Посетители выставки на фоне транспортно-перегрузочной машины «Т-183»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 30

Выставка образцов трофейной военной техники

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выставка образцов трофейной военной техники

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выставка образцов трофейной военной техники

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выставка образцов трофейной военной техники

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выставка образцов трофейной военной техники

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выставка образцов трофейной военной техники

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Выставка образцов трофейной военной техники

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выставка образцов трофейной военной техники

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В первые четыре дня посещение мероприятия будет возможно только для специалистов, а с 18 по 20 августа — для всех желающих
На фото: министр обороны России Сергей Шойгу (в центре) осматривает павильон Китая на выставке форума «Армия-2023»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Выставка образцов трофейной военной техники

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Стенд Минобороны Китая

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Вестибулярный тренажер для летчиков

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Стенд министерства обороны Ирана. Беспилотный летательный аппарат Shahin

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Транспортно-штурмовой вертолет Ми-171Ш-ВН

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выставка образцов военной техники

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий
На фото: стенд дивизионной самоходной гаубицы «Мста-С» на выставке вооружения

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Для участия в «Армии-2023» приглашены руководители всех отечественных оборонных предприятий и объединений. На форуме представлено около 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На мероприятие приглашены представители 108 оборонных ведомств
На фото: военные из Вьетнама у стенда с автоматами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд ударного комплекса «Гранат ПГ»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Модель подавителя беспилотников ЛПД-801

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд приборов ночного видения

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд госкорпорации «Роскосмос» на выставке

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Посетители на выставке

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Танк Т62М

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд беспилотного аппарата «Пчелка»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд медицинского оборудования для оказания помощи при ранениях

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Посетители выставки в парке «Патриот»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд с медицинским оборудованием, которое используют при ранении головы

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Беспилотный летательный аппарат Cai Hong, разработанный Китайской академией аэрокосмической аэродинамики (СН-CAAA)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Посетители выставки на фоне транспортно-перегрузочной машины «Т-183»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...