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Коммерсантъ FM
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Шойгу: Россия готова рассказать партнерам о слабых сторонах западной техники

Россия готова поделиться со своими партнерами оценками слабых сторон западной техники. Об этом заявил на XI Московской конференции по международной безопасности глава Минобороны Сергей Шойгу. Он утверждает, что «ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя» нет.

Сергей Шойгу

Сергей Шойгу

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сергей Шойгу

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Во многих случаях техника даже советского производства превосходит по своим боевым качествам западные образцы. У нас имеются данные объективного контроля уничтожения немецких танков, американских бронемашин, британских ракет и других систем оружия. Готовы делиться оценками слабых сторон западной техники с нашими партнерами»,— сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

Также министр заявил, что Россия благодарна Кубе, Венесуэле и Никарагуа за поддержку спецоперации и может поделиться опытом адаптации армии к современным боевым действиям.

На форуме «Армия-2023» проводится выставка трофеев с российской военной операции на Украине. Там представлено более 870 образцов трофейного вооружения и военной техники. В июле Госдума поддержала идею установить разбитую в боях западную технику у посольств стран, направляющих ее на Украину.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер

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