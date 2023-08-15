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Коммерсантъ FM
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Более 870 трофеев с военной операции представлено на форуме «Армия-2023»

На форуме «Армия-2023» открыта выставка трофеев с российской военной операции на Украине. Там представлено более 870 образцов трофейного вооружения и военной техники, сообщили ТАСС в пресс-центре форума.

Экспозиция была сформирована в августе 2022 года. В числе экспонатов —сожженный австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, американский БТР М-113, шведская БМП CV90-40, французский колесный танк AMX-10RCR. Также есть британские бронеавтомобили Husky и Mastiff, автомобиль АТ 105 Saxon.

Утверждается, что большую часть экспонатов составляют вооружения и техники украинского военно-промышленного комплекса. В их числе: модернизированный танк Т-72АМТ, бронетранспортеры БТР-3Е и БТР-4Е, украинские бронированные машины «Варта», «Козак» и «Тритон», катер «Калкан-П».

В странах Европы несколько раз размещали подбитые российские танки напротив посольств. Такая акция, в частности, прошла в феврале в Берлине. В июле депутат от фракции КПРФ Владимир Исаков предложил установить разбитую в боях западную технику у посольств стран, направляющих ее на Украину. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер

Фотогалерея

Фоторепортаж с форума «Армия-2023»

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В первые четыре дня посещение мероприятия будет возможно только для специалистов, а с 18 по 20 августа — для всех желающих&lt;br>На фото: министр обороны России Сергей Шойгу (в центре) осматривает павильон Китая на выставке форума «Армия-2023»

В первые четыре дня посещение мероприятия будет возможно только для специалистов, а с 18 по 20 августа — для всех желающих
На фото: министр обороны России Сергей Шойгу (в центре) осматривает павильон Китая на выставке форума «Армия-2023»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий&lt;br>На фото: стенд дивизионной самоходной гаубицы «Мста-С» на выставке вооружения

Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий
На фото: стенд дивизионной самоходной гаубицы «Мста-С» на выставке вооружения

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Для участия в «Армии-2023» приглашены руководители всех отечественных оборонных предприятий и объединений. На форуме представлено около 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения

Для участия в «Армии-2023» приглашены руководители всех отечественных оборонных предприятий и объединений. На форуме представлено около 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На мероприятие приглашены представители 108 оборонных ведомств&lt;br>На фото: военные из Вьетнама у стенда с автоматами

На мероприятие приглашены представители 108 оборонных ведомств
На фото: военные из Вьетнама у стенда с автоматами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд ударного комплекса «Гранат ПГ»

Стенд ударного комплекса «Гранат ПГ»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Модель подавителя беспилотников ЛПД-801

Модель подавителя беспилотников ЛПД-801

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд приборов ночного видения

Стенд приборов ночного видения

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд госкорпорации «Роскосмос» на выставке

Стенд госкорпорации «Роскосмос» на выставке

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Посетители на выставке

Посетители на выставке

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Танк Т62М

Танк Т62М

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд беспилотного аппарата «Пчелка»

Стенд беспилотного аппарата «Пчелка»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд медицинского оборудования для оказания помощи при ранениях

Стенд медицинского оборудования для оказания помощи при ранениях

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Посетители выставки в парке «Патриот»

Посетители выставки в парке «Патриот»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд с медицинским оборудованием, которое используют при ранении головы

Стенд с медицинским оборудованием, которое используют при ранении головы

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Беспилотный летательный аппарат Cai Hong, разработанный Китайской академией аэрокосмической аэродинамики (СН-CAAA)

Беспилотный летательный аппарат Cai Hong, разработанный Китайской академией аэрокосмической аэродинамики (СН-CAAA)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Посетители выставки на фоне транспортно-перегрузочной машины «Т-183»

Посетители выставки на фоне транспортно-перегрузочной машины «Т-183»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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В первые четыре дня посещение мероприятия будет возможно только для специалистов, а с 18 по 20 августа — для всех желающих
На фото: министр обороны России Сергей Шойгу (в центре) осматривает павильон Китая на выставке форума «Армия-2023»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий
На фото: стенд дивизионной самоходной гаубицы «Мста-С» на выставке вооружения

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Для участия в «Армии-2023» приглашены руководители всех отечественных оборонных предприятий и объединений. На форуме представлено около 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На мероприятие приглашены представители 108 оборонных ведомств
На фото: военные из Вьетнама у стенда с автоматами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд ударного комплекса «Гранат ПГ»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Модель подавителя беспилотников ЛПД-801

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд приборов ночного видения

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд госкорпорации «Роскосмос» на выставке

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Посетители на выставке

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Танк Т62М

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд беспилотного аппарата «Пчелка»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд медицинского оборудования для оказания помощи при ранениях

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Посетители выставки в парке «Патриот»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд с медицинским оборудованием, которое используют при ранении головы

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Беспилотный летательный аппарат Cai Hong, разработанный Китайской академией аэрокосмической аэродинамики (СН-CAAA)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Посетители выставки на фоне транспортно-перегрузочной машины «Т-183»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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