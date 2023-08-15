Более 870 трофеев с военной операции представлено на форуме «Армия-2023»

На форуме «Армия-2023» открыта выставка трофеев с российской военной операции на Украине. Там представлено более 870 образцов трофейного вооружения и военной техники, сообщили ТАСС в пресс-центре форума.

Экспозиция была сформирована в августе 2022 года. В числе экспонатов —сожженный австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, американский БТР М-113, шведская БМП CV90-40, французский колесный танк AMX-10RCR. Также есть британские бронеавтомобили Husky и Mastiff, автомобиль АТ 105 Saxon.

Утверждается, что большую часть экспонатов составляют вооружения и техники украинского военно-промышленного комплекса. В их числе: модернизированный танк Т-72АМТ, бронетранспортеры БТР-3Е и БТР-4Е, украинские бронированные машины «Варта», «Козак» и «Тритон», катер «Калкан-П».

В странах Европы несколько раз размещали подбитые российские танки напротив посольств. Такая акция, в частности, прошла в феврале в Берлине. В июле депутат от фракции КПРФ Владимир Исаков предложил установить разбитую в боях западную технику у посольств стран, направляющих ее на Украину. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер