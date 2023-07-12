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Коммерсантъ FM
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Володин поддержал идею разместить сожженную технику НАТО у западных посольств

Депутат от фракции КПРФ Владимир Исаков на пленарном заседании Госдумы предложил установить разбитую в боях западную технику у посольств стран, направляющих ее на Украину. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету Госдуме по обороне проработать этот вопрос с профильным министерством.

Господин Исаков сказал, что в этот день, 12 июля, в 1943 году началось Прохоровское сражение. По его словам, «в первые же дни этого сражения подбитые и захваченные хваленные немецкие тигры были выставлены в Москве». «Наши ребята сейчас героически сражаются. Отбивают наступление врага. Натовское зверье продолжает лезть. И Leopard и Bredli. Я считаю, что будет правильно если мы обратимся к Министерству обороны сделать такую выставку подбитой натовской техники»,— сказал коммунист.

Спикер Госдумы эту идею одобрил. «Уважаемы коллеги, давайте мы поддержим Владимира Палыча. Особенно интересно его предложение установить сожженную технику рядом с посольством»,— ответил на предложение Вячеслав Володин.

Ранее в европейских странах размещали подбитые российские танки напротив посольств. Такая акция, в частности, прошла в феврале в Берлине. Германия направила Украине как минимум 18 танков Leopard 2, Киев просил увеличить поставки. В июне Минобороны РФ заявило, что на запорожском направлении российские военные захватили украинские танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

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