Суд оштрафовал «Вымпелком» на 1 млн руб. за демонстрацию ЛГБТ

Савеловский суд Москвы оштрафовал ПАО «Вымпелком» на 1 млн руб. за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений без маркировки 18+. Протокол составили за распространение фильма «Маленькая Италия», сообщает «РИА Новости».

Штраф назначили по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол). Компания отрицает вину. Ее юрист на суде заявил, что «Билайн ТВ» доступен по подписке, и «абонент знает, что выбирает и что смотрит, широкого доступа нет».

В июне Роскомнадзор составил 19 протоколов в отношении видеосервисов за контент с ЛГБТ. Онлайн-кинотеатр Premier и ТВ-3 оштрафовали на 4 млн руб. каждый. «Кинопоиску» назначили два штрафа по 1 млн руб.

Лаура Кеффер