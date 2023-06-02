Роскомнадзор составил 19 протоколов в отношении видеосервисов за контент с ЛГБТ

Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр «Триколор Кино и ТВ» на 1,2 млн за демонстрацию ЛГБТ несовершеннолетним, сообщил Роскомнадзор. Ведомство составило в общей сложности 19 протоколов в отношении российских онлайн-кинотеатров за предоставление несовершеннолетним доступа к материалам с демонстрацией ЛГБТ, а также за неверную маркировку этого контента.

Согласно пресс-релизу Роскомнадзора (есть у «Ъ»), протоколы составили по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ в отношении аудиовизуальных сервисов Start, Wink, Ivi, «Кинопоиск», «МегаФон ТВ», «Триколор Кино и ТВ онлайн», More.tv, Okko, Peers.TV и Premier. Материалов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений у всех указанных аудиовизуальных сервисов не выявлено, добавили в ведомстве.

О том, что на онлайн-кинотеатры Premier, Start и оператора связи «МегаФон» (совладелец Start) составили протоколы об административном правонарушении, стало известно на этой неделе. За нарушение возрастной маркировки 18+ при демонстрации ЛГБТ-контента в случае признания вины судом компаниям грозит штраф до 4 млн руб. либо ограничение работы на 90 дней.

Подробности — в материале «Ъ» «Контент не по годам».

Лаура Кеффер