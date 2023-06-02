Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Роскомнадзор составил 19 протоколов в отношении видеосервисов за контент с ЛГБТ

Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр «Триколор Кино и ТВ» на 1,2 млн за демонстрацию ЛГБТ несовершеннолетним, сообщил Роскомнадзор. Ведомство составило в общей сложности 19 протоколов в отношении российских онлайн-кинотеатров за предоставление несовершеннолетним доступа к материалам с демонстрацией ЛГБТ, а также за неверную маркировку этого контента.

Согласно пресс-релизу Роскомнадзора (есть у «Ъ»), протоколы составили по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ в отношении аудиовизуальных сервисов Start, Wink, Ivi, «Кинопоиск», «МегаФон ТВ», «Триколор Кино и ТВ онлайн», More.tv, Okko, Peers.TV и Premier. Материалов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений у всех указанных аудиовизуальных сервисов не выявлено, добавили в ведомстве.

О том, что на онлайн-кинотеатры Premier, Start и оператора связи «МегаФон» (совладелец Start) составили протоколы об административном правонарушении, стало известно на этой неделе. За нарушение возрастной маркировки 18+ при демонстрации ЛГБТ-контента в случае признания вины судом компаниям грозит штраф до 4 млн руб. либо ограничение работы на 90 дней.

Подробности — в материале «Ъ» «Контент не по годам».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...