Онлайн-кинотеатр Premier оштрафовали на 4 млн руб. за фильмы с ЛГБТ без маркировки

Мещанский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр Premier за отсутствие маркировки «18+» в фильмах «Английский цирюльник» и «Идеальные незнакомцы». В обоих кинолентах показаны ЛГБТ-отношения.

В протоколе сказано, кинотеатр поставил ограничение «16+», но доступ к ним имели все пользователи. Представитель компании Владислав Веремейцев заверил, что после получения протокола Premier ограничил доступ зрителям до 18 лет.

«Признать виновным ООО "Премьер" в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 6.2.21 КоАП РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 4 млн руб.»,— огласил решение судья (цитата по «РИА Новости»).

Роскомнадзор составил 19 протоколов в отношении видеосервисов за контент с ЛГБТ. Пока вынесено три судебных решения: о штрафах в отношении «Триколор кино и ТВ» (на сумму 1 млн руб.), Peers.TV (1 млн руб.) и должностному лицу «Триколора» (200 тыс. руб.). В июне протоколы составили на «Кинопоиск» и телеканал ТВ-3.

Лаура Кеффер