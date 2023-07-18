Суд оштрафовал телеканал ТВ-3 на 4 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ-отношений

Мещанский суд Москвы признал телеканал ТВ-3 виновным в нарушении ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения или способной вызвать у них желание сменить пол). Канал оштрафован на 4 млн руб., сообщает медиапроект «Осторожно, новости» со ссылкой на своего корреспондента в суде.

По данным проекта, протокол на телеканал был составлен из-за несоответствующий маркировки во время показа фильма «Пираньи». Административное нарушение усмотрели в сцене, где две женщины поцеловались после того, как одна из них выпила текилу из пупка другой.

На суде представитель телеканала сообщил, что неверную возрастную маркировку установил прокатчик. При этом он отметил, что ошибка была исправлена. По поводу сцены с поцелуем девушек представитель канала сказал, что она не является центральной в фильме. Он также добавил, что из-за «санкционного давления» им почти нечего показывать.

Роскомнадзор составил 19 протоколов в отношении видеосервисов за контент с ЛГБТ. Были назначены штрафы в отношении «Триколор кино и ТВ» (на сумму 1 млн руб.), Peers.TV (1 млн руб.) и должностного лица «Триколора» (200 тыс. руб.). Онлайн-кинотеатр Premier оштрафовали на 4 млн руб. Также протокол составили в отношении «Кинопоиска».

Лаура Кеффер