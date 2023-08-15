Суд назначил «Кинопоиску» два штрафа за показ ЛГБТ-сцен без должной маркировки

Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал «Кинопоиск» за показ ряда фильмов с ЛГБТ-сценами без маркировки 18+. Онлайн-кинотеатру было назначено два штрафа по 1 млн руб.

Первый штраф кинотеатр получил за фильмы «Доктор Ти и его женщины», «Маленькая Италия», «Александр», «Любовь, Любовь, Любовь». Второй — за киноленты «Римские расставания» и «Зильс-Мария», сообщает «РИА Новости».

Как пояснили «Ъ» в «Кинопоиске», речь идет о протоколах, которые были составлены 17 июля. В онлайн-кинотеатре уточнили, что по всем упомянутым фильмам заменили возрастную маркировку на 18+, как только Роскомнадзор признал их демонстрацией нетрадиционных отношений, и планируют обжаловать решение суда.

«Кинопоиск» обратил внимание, что в материалах «нет доказательств, что фильмы были просмотрены несовершеннолетними». «У нас нет технической возможности оформить подписку несовершеннолетним... Кроме того, "Кинопоиск" не классифицирует фильмы, а ориентируется на классификацию Минкульта. В прокатных удостоверениях у этих фильмов стоит маркировка "16+"»,— сказал представитель онлайн-кинотеатра.

В июне Роскомнадзор составил 19 протоколов в отношении видеосервисов за контент с ЛГБТ. Онлайн-кинотеатр Premier и ТВ-3 оштрафовали на 4 млн руб. каждый. В начале августа гендиректора «Яндекса» Артема Савиновского оштрафовали на 200 тыс. руб. за фильмы с ЛГБТ на «Кинопоиске».

Лаура Кеффер