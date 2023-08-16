Российские банки анонсировали рост ставок по вкладам

Несколько российских банков анонсировали повышение ставок по депозитам и накопительным счетам. Это решение они приняли после того, как 15 августа Центробанк (ЦБ) на внеочередном заседании повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта, до 12%.

Повысившие ставки банки (по данным «РИА Новости»):

Альфа-банк (детали пока неизвестны);

Ренессанс банк с 15 августа повысил ставку до 10% по рублевому вкладу онлайн;

«Дом.РФ» с 15 августа увеличил ставку по вкладу-конструктору на 1–2,2 п. п., максимальная составит 12,5% (12,7% для зарплатных клиентов), по накопительному счету — на 2,2 п. п., до 10% (10,2% для зарплатных клиентов);

Газпромбанк с 16 августа повышает ставки по вкладам и накопительным счетам (неизвестно на сколько);

ВТБ с 17 августа повысит максимальную ставку по депозитам до 11%, на следующей неделе увеличит доходность накопительных счетов для ряда клиентов;

Почта банк намерен в ближайшее время повысить ставки по краткосрочным вкладам до 12% годовых и предложить новый накопительный счет «с очень привлекательными условиями».

О планах повысить ставки по депозитам также говорили банки «Открытие», РНКБ (входят в группу ВТБ) и Азиатско-Тихоокеанский банк.

ЦБ говорил, что принял решение о повышении ставки для ограничения рисков для ценовой стабильности. Этого, как предполагает регулятор, достаточно, чтобы в отсутствие новых шоков инфляция вернулась к 4% в 2024 году. На фоне решения ЦБ доллар вновь вернулся к росту, до 99 руб./$.

О реакции банков — в материале «Ъ» «Ставку положили на депозит».

Лаура Кеффер