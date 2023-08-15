Ставку положили на депозит

Крупнейшие банки оперативно отреагировали на увеличение ключевой ставки ЦБ: часть из них уже довели максимальную доходность розничных депозитов до 12%. Но большинство игроков все-таки заняли выжидательную позицию. По мнению экспертов, коррекция затронет в первую очередь краткосрочные вклады.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Почти сразу после того, как ЦБ повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%, банки начали корректировать свои продукты. Ряд банков из числа топ-10 по объему средств населения тут же объявили о повышении ставок по вкладам. Так поступил ВТБ, банк пообещал увеличить максимальную доходность по накопительным продуктам для физлиц — счетам и вкладам до 12%, но лишь для отдельных категорий новых клиентов, для остальных она составит 11%. «Открытие» и РНКБ (входит в группу ВТБ) также планируют повысить доходность по своим сберегательным продуктам в начале следующей недели.

Россельхозбанк повысил доходность по вкладам с самым востребованным сроком и накопительным счетам, открытым в рублях,— она будет увеличена на несколько процентных пунктов и достигнет 12% годовых. Альфа-банк пообещал повысить ставки по вкладам скоро, не уточнив уровень. Росбанк поднимет ставки со среды, в результате максимальная доходность по депозитам на первые три месяца у него в основном вырастет до 12% годовых. Почта-банк поднимет ставки по вкладам сроком на три и шесть месяцев до 12%, указали там.

Алексей Заботкин, зампред ЦБ, 9 августа: «Банк России не рассматривает возможность повышения цели по инфляции, поскольку это будет восприниматься и гражданами, и бизнесом как угроза ценовой стабильности».

В то же время в Сбербанке, Газпромбанке, Райффайзенбанке, Промсвязьбанке, Совкомбанке, входящих в топ-10 по вкладам населения, на запрос не ответили.

Согласно последним данным мониторинга ЦБ, средняя максимальная ставка десятки лидеров на рынке депозитов физлиц по итогам третьей декады июля составляла 8,11%. При этом она выросла за указанную декаду на 0,28 процентного пункта.

Таким образом, у граждан появилась возможность выгодно разместить средства, по крайней мере на короткий срок.

По мнению зампреда правления Почта-банка Алексея Охорзина, можно ожидать, что в ближайшей перспективе наибольшее влияние это окажет на вклады на три—шесть месяцев, ставки по которым могут вырасти до 10–12% годовых.

«ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи 4% в 2024 году»,— пояснил регулятор.

«Банки сейчас пересмотрят ставки по вкладам в сторону повышения примерно с тем же шагом, что и по ключевой ставке. Регулятор дал понять, что ужесточает ДКП для долгосрочного таргетирования инфляции, существенное повышение ставок будет происходить не только по коротким вкладам, но и как минимум по среднесрочным — оформляемым на срок от шести месяцев до года»,— полагает управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. При этом по долгосрочным вкладам, срок которых более года, повышение ставок, конечно, будет менее значимым, но все равно произойдет, полагает господин Беликов.

Однако не все банки будут спешить ввиду отсутствия дефицита ликвидности в банковском секторе, уверена старший директор группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Ирина Носова.

Банки постараются не фиксировать высокую стоимость фондирования на длительном горизонте, считает она.

«Скорее всего, текущее увеличение ставки сделано с запасом, поэтому банки при принятии решений о корректировке своих кредитных политик могут исходить из возможности некоторого снижения ключевой на заседании в сентябре,— отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.— Тем более что регулятор не сделал каких-то жестких заявлений о дальнейшем повышении. Что касается кредитных продуктов, то тут ситуация более сложная, поскольку значительная их часть выдается на сроки год и более». Банки, добавляет эксперт, могут повысить ставки, но в меньшем размере, чем повышение ключевой, чтобы не обвалить спрос.

Ксения Дементьева