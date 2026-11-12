Британия ввела санкции против 10 нефтяных компаний России
Великобритания ввела санкции против 10 российских нефтяных компаний, среди которых «Славнефть», «Кузбассразрезуголь», ПАО «Сибур холдинг» и «Восток ойл» — арктический проект «Роснефти». В пакет также вошли 11 судов «теневого флота». Это следует из документа на сайте британского правительства.
Кроме того, под санкции попали «Сибирская угольная энергетическая компания», акционерное общество «НИПИгазпереработка», эмиратские компании Forteza Trading, Novus Energy и Patera. «Мы должны продолжать наращивать давление на Россию, чтобы добиться полного и немедленного прекращения огня», — заявил сегодня премьер-министр страны Энди Бернем во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Дублине (цитата по сайту правительства).
По словам Энди Бернема, Британия стала первой в мире, кто ввел ограничения в отношении всех ведущих производителей нефти в России. Ранее санкции уже затронули «Роснефть», «Лукойл» и «Транснефть». Он призвал лидеров других стран усилить давление на Москву.