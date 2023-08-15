Белое в городе

Холдинг «Алфигрупп» брянского бизнесмена Алексея Филина, месяц назад купивший Воронежский комбинат строительных материалов (ВКСМ), приобретает еще один актив в регионе — завод извести и меловой карьер «Эльдако» в Лискинском районе. Это предприятие может закрыть все потребности комбината в сырье. Господин Филин хотел бы приобрести и россошанский «Придонхимстрой известь», чтобы организовать «известково-силикатный холдинг». Участники строительного рынка не видят рисков в концентрации производств в руках одного «нового для региона» бизнесмена.



Производство извести под Воронежем может стать частью «Алфигрупп»

Фото: eldako.ru, Коммерсантъ

О планируемой покупке мелового карьера и производства извести «Эльдако» в Лискинском районе Воронежской области „Ъ“ вчера рассказал сам владелец «Альфигрупп» Алексей Филин. Структура бизнесмена выиграла аукцион банка непрофильных активов «Траст», на котором единым лотом продавались по 100% акций АО «Эльдако» и АО «Эльдако ГХ», а также права требования к АО «Эльдако» и ООО «КМК». Господин Филин забрал лот за 610 млн руб. при стартовой цене в 600 млн руб. Стоит отметить, что этот же аукцион первоначально стартовал с 411,3 млн руб., однако затем банк на фоне «появления многих интересантов» отменил торги и перевыставил лот уже дороже.

Господин Филин вчера в беседе с „Ъ“ отметил, что сделка еще не завершена. «Я как человек осторожный готов говорить гоп, когда уже перепрыгнул. Поэтому хотел бы дождаться подписания договора купли-продажи»,— объяснил бизнесмен.

«Завод в Лисках мы хотели купить еще лет десять назад, вели переговоры с разными банками. С учетом нашей недавней покупки ВКСМ логично предположить, что “Эльдако» может стать известковым цехом для комбината. Ведь любой завод без сырья уязвим, а теперь ВКСМ может быть обеспечен известью на 100%. Это укладывается в долгосрочную стратегию нашей компании. Комбинат сегодня уже мог бы потреблять 50% извести, производимой «Эльдако” Но пока он приобретает сырье у посредников в Белгородской и Липецкой областях. Теперь все производство и потребление будет локализовано в Воронежской области всерьез и долгосрочно»,— рассказал бизнесмен.

«Эльдако» — один из крупнейших производителей извести и мела в ЦФО. Его активами являются 15 земельных участков общей площадью 144,7 га, недвижимое имущество для производства, хранения и транспортировки продукции, 38 единиц техники, промышленное оборудование и железнодорожный путь, примыкающий к ветке Валуйки — Лиски. В проект более десяти лет назад инвестировал бывший владелец Автобанка, «Ингосстраха», металлургического комбината НОСТА и других предприятий Андрей Андреев. Источники „Ъ“ в отрасли оценивают объем вложений в создание и развитие производства в 4 млрд руб.

Господин Филин также заявил „Ъ“, что заинтересован в покупке второго крупного производителя извести в регионе — ООО «Придонхимстрой известь» в Россошанском районе: «Тогда у нас получится известково-силикатный холдинг». В «Алфигрупп» также входят Брянский силикатный завод, Клинцовский силикатный завод в той же области и Атакайцемент в Краснодарском крае.

Собеседник „Ъ“ на рынке строительных материалов региона подтвердил, что представители «Придонхимстрой извести» вели с представителями бизнесмена переговоры, но отметил, что они «еще не дошли до конкретных договоренностей». «Завод хорошо работает и приносит прибыль, поэтому группа собственников не гонится за тем, чтобы его продавать. Но бизнес есть бизнес, поэтому конечное решение будет зависеть от цены, которую предложит господин Филин. В любом случае это предложение будет уважительно изучено»,— сказал источник. Связаться с директором «Придонхимстрой извести» Сергеем Ефимовым вчера не удалось.

Источник „Ъ“ в региональной власти отмечает, что россошанское производство извести показывает «хорошие темпы», но запасы имеющихся в его распоряжении месторождений «в среднесрочной перспективе ограничены». «Ранее это предприятие, расположенное на одной площадке с химзаводом “Минудобрения” создавалось с перспективой переработки его отходов. Но затем в качестве сырья был выбран природный мел. Может быть, возвращение к переработке будет интересно для нового инвестора»,— добавил собеседник „Ъ“.

Председатель Союза строителей Воронежской области Владимир Астанин считает, что консолидация активов по производству мела, извести и кирпича «должна хорошо сказаться» на профильной отрасли региона. «По запасам известняков область — одна из лидеров в России. Но на любом рынке есть свои ценовые особенности, поэтому известны случаи, когда воронежским производителям стройматериалов везут известь из соседней Белгородской области, где также есть большие запасы сырья. Бывают случаи покупок и из других регионов, даже не соседних, но это уже из сферы взаимоотношений между партнерами. А разумное транспортное плечо в этой отрасли серьезно влияет на конечную цену товара»,— отметил господин Астанин.

«Мы заинтересованы в том, чтобы производства силикатного кирпича и газосиликата в Воронежской области, использующие известь, работали на сырье из нашего региона. В конце концов, это наша налогооблагаемая база»,— сказал эксперт. Он не ожидает сложностей для местного рынка из-за концентрации производств материалов в одних руках: «Риски для баланса на рынке есть всегда, поскольку бизнес связан не только с макроэкономическими показателями, но и с личностными субъективными факторами. Но пока в общении с новым собственником ВКСМ видны адекватность и желание вести себя так, чтобы вопросов ни у кого не возникало».

Сергей Калашников