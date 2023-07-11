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Воронежский меловой завод «Эльдако» выставили на повторные торги за 600 млн рублей

Банк непрофильных активов «Траст» выставил на повторный открытый аукцион меловой карьер и производство извести «Эльдако» в Лискинском районе Воронежской области. Об этом сообщили в финансовой организации.

Начальная цена лота, в который входят по 100% акций АО «Эльдако» и АО «Эльдако ГХ», а также права требования к АО «Эльдако» и ООО «КМК», выросла до 600 млн руб.

Заявки принимаются до 4 августа, торги намечены на 14 августа.

Ранее Российский аукционный дом, на площадке которого проводятся торги, сообщил об отмене предыдущего аукциона. Тогда те же активы выставлялись на торги с начальной ценой 411,3 млн руб. В «Трасте» поясняли, что «под конец приема заявок появилось много новых интересантов на актив»: «Поэтому “Траст” принял решение провести новые торги, чтобы у всех заинтересованных была возможность подготовить необходимый пакет документов для участия в следующем аукционе».

«Эльдако» — один из крупнейших производителей извести и мела в ЦФО. Основными активами являются 15 земельных участков общей площадью 144,7 га, недвижимое имущество для производства, хранения и транспортировки продукции, 38 единиц техники, промышленное оборудование и железнодорожный путь, примыкающий к ветке Валуйки — Лиски.

В группу компаний входят АО «Эльдако», АО «Эльдако — газовое хозяйство» и ООО «Крупенниковский меловой карьер». Мощность производства — 150 тыс. т извести и 110 тыс. т мела в год. «ГК „Эльдако“ — финансово стабильная компания с понятным корпоративным управлением и чистым юридическим контуром. Покупатель получит Крупенниковское месторождение — основную сырьевую базу для добычи природного мела — и готовую инфраструктуру для хранения и перевозки продукции, в частности железнодорожные пути и складские помещения»,— сообщили в пресс-службе «Траста».

Подробнее о предыдущих торгах читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Генералы печальных карьеров».

Олег Мухин

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