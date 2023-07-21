Время собирать кирпичи

ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов» (ВКСМ) по итогам растянувшегося на полтора года спора между собственниками – наследницей Бориса Затонского Яной Чернышовой и девелопером Анатолием Шмыгалевым – перешел к новому владельцу. Контроль над акциями обеих сторон получил брянский бизнесмен Алексей Филин. Его холдинг «Алфигрупп» объединяет три предприятия аналогичного профиля. Эксперты оценивают сделку в сумму более 1 млрд руб., отмечая, что в строительстве сейчас «не жирное время».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ВКСМ Фото: пресс-служба ВКСМ

О сделке со структурами Алексея Филина «Ъ-Черноземье» сообщили сами ее участники. Так, представители Анатолия Шмыгалева уточнили, что она прошла «по обоюдному согласию акционеров» и была завершена 21 июля.

Изменения в структуре собственников ВКСМ, имеющего статус закрытого акционерного общества, пока не публиковались в ЕГРЮЛ. По данным Kartoteka.ru, гендиректором предприятия по-прежнему является Дмитрий Скипский, ранее представлявший на ВКСМ интересы господина Шмыгалева. По данным источников «Ъ-Черноземье», сделка прошла в формате «передачи контроля над управлением заводом лицам, близким» к господину Филину.

Чем известен Алексей Филин Известный в Брянске бизнесмен Алексей Филин – бывший президент региональной федерации самбо. В созданный им холдинг «Алфигрупп», по собственным данным, входят схожие по профилю с ВКСМ активы: ЗАО «Брянский силикатный завод», ЗАО «Клинцовский силикатный завод» в этой же области и предприятие ООО «Атакайцемент» в Краснодарском крае. Последний актив структуры господина Филина приобрели у банка непрофильных активов «Траст» в ноябре 2022 года. По данным Kartoteka.ru, АО «Холдинговая компания “Алфигрупп”» зарегистрировано в Брянске в 2009 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Гендиректором выступает Александр Лебедев, основной бенефициар — Алексей Филин. Выручка АО в 2022 году составила 18,4 млн руб. (11,8 млн руб. в 2021-м), чистая прибыль — 6 млн руб. (3,9 млн руб. годом ранее).

Смене собственника на ВКСМ предшествовал продлившийся больше полутора лет корпоративный конфликт между акционерами предприятия. В конце 2021-го и начале 2022 года на заводе сменились сразу два руководителя. Сначала топ-менеджером стал один из крупных акционеров Владимир Жаглин (его отец Василий Жаглин руководил заводом с 1983 по 2003 год). Его назначение начал оспаривать в суде гендиректор и владелец на тот момент крупнейшего пакета в 35% акций Борис Затонский. Незадолго до смерти он передал свою долю дочери Яне Чернышовой, которая продолжила обжалование. В феврале 2022-го ВКСМ возглавил управленец Дмитрий Скипский. На тот момент наследники господина Затонского сочли, что на предприятии произошел «рейдерский захват». Господин Шмыгалев был уверен в законности всех корпоративных процедур.

В начале 2022 года, по данным источников «Ъ-Черноземье», господин Жаглин консолидировал доли всех крупных акционеров предприятия, за исключением 35% госпожи Чернышовой, и спустя несколько месяцев по процедуре публичного предложения продал их структурам господина Шмыгалева. Яна Чернышова все это время оспаривала действия акционеров в судах различных инстанций. По данным собеседников «Ъ-Черноземье» на предприятии, сейчас все иски с ее стороны в процессе отзыва.

Стороны заявляют об урегулировании конфликта. Господин Шмыгалев считает, что «приобретение ВКСМ структурами Алексея Филина позволит заводу, находясь в крупном холдинге, развиваться и расширять сферу своего присутствия». Госпожа Чернышова предпочла не комментировать ситуацию. Алексей Филин подтвердил «Ъ-Черноземье» факт сделки, отметив, что не хотел бы называть ее сумму.

«Мы давно сотрудничаем с комбинатом, были знакомы с господином Затонским. И когда увидели борьбу двух сторон акционеров, с удовольствием выступили в качестве миротворца,– пояснил Алексей Филин.– Наша компания – самый крупный производитель извести в РФ, мы занимаем более 15% отечественного рынка. Теперь с наших предприятий известь и другие материалы будут направляться на ВКСМ, что поможет сделать его работу эффективнее».

По данным господина Филина, пока мощности комбината по газосиликатному блоку работают на 50%, а по кирпичу – на 30%. Новый собственник планирует за полгода вывести эти направления ВКСМ на полную мощность. «Планируем установить дополнительный гидравлический пресс, который уже находится на предприятии. Число сотрудников тоже вырастет. Уже в краткосрочной перспективе мы направим около 500 млн руб. на развитие комбината. В планах – газопоршневые электроустановки для производства энергии и строительство железнодорожной ветки, сейчас отгрузка идет только автомобильным транспортом. Также мы намерены изменить линейку тротуарной плитки, а в силикате начать производить межкомнатную перегородку, чего сейчас нет на предприятии. В целом производство изделий из газосиликата по итогам 2024-го планируем увеличить до 400 тыс. кубов, или почти в два раза»,– рассказал бизнесмен. Он уточнил, что подготовка к сделке заняла четыре месяца.

По данным Kartoteka.ru, ЗАО «ВКСМ» зарегистрировано в Воронежской области в 1996 году для производства изделий из бетона. Уставный капитал — 19,3 тыс. руб. До начала корпоративного конфликта доля акций находилась у Бориса Затонского — 34,43%. Еще 24,4% принадлежали Валентине Мироновой, 19,57% — Владимиру Жаглину, 13,04% — Надежде Прудниковой. Кто владеет еще 8,56% — не раскрывалось. Согласно финансовым показателям ВКСМ, по итогам 2022 года выручка предприятия достигла 1,7 млрд руб. (годом ранее – 1,2 млрд руб.), а прибыль составила 188,5 млн руб. (63,8 млн руб.).

Оценщик, судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев предполагает, что ВКСМ «как актив» стоит порядка 1-1,5 млрд руб. «Если стороны смогли убедить покупателя, что корпоративный конфликт между ними исчерпан, тогда он вряд ли мог стать основанием для серьезного дисконта — завод уверенно демонстрирует хорошие финансовые показатели»,— отметил господин Терентьев.

Глава воронежской девелоперской ГК «Бик» Дмитрий Большаков отмечает, что у ВКСМ нет сложностей со сбытом, а его продукция «продолжает пользоваться спросом» на региональном рынке. «Комбинат производил для нас четыре вида продукции. В первую очередь, это силикатный кирпич, в том числе классический белый и окрашенный, во вторую — газосиликатный блок. У него одна из лучших в регионе геометрий с точки зрения правильности сторон и технических характеристик. При этом товарный бетон они производить перестали, а тротуарная плитка была не особо конкурентоспособна,— рассказал господин Большаков.— Поэтому предприятие серьезнее всего представлено в классическом кирпиче и газосиликате, у ВКСМ весомая доля рынка, который он фактически делит на двоих с “Лискигазосиликатом”. У обоих заводов примерно одинаковое качество, но у ВКСМ есть преимущество в логистике, поскольку он гораздо ближе к областному центру».

Господин Большаков считает, что сумма сделки могла быть «ближе к 1 млрд руб.», исходя из «неоднородности собственников» и «не самых жирных времен в строительстве»: «Газосиликат очень востребован в монолитном строительстве как стеновой материал. Но нужно учитывать, что строительного бума сегодня нет».

Председатель Союза строителей Воронежской области Владимир Астанин отметил, что ВКСМ «является предприятием, абсолютно встроенным в рынок региона»: «Для местных девелоперов сложно представить, как вести бизнес без комбината». «Да, стройка сейчас потребляет меньше традиционного кирпича, меняется соотношение, но все еще есть потребители, которые остаются в этом сегменте и строят дома с кирпичными стенами. А газосиликат как был, так и остается востребованным, особенно в частном строительстве».

«Всегда существуют сезонные спады, сокращения, связанные с макроэкономический ситуацией. То мы приостанавливаем стройку, то возобновляем, и производители материалов сильно от этого зависят. Но в целом рынок стройматериалов в Воронежской области достаточно емкий»,— заключил господин Астанин.

Сергей Калашников