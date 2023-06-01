Генералы печальных карьеров

Банк «Траст» выставил на продажу меловой карьер и производство извести «Эльдако» в Лискинском районе Воронежской области. Стоимость готового бизнеса оценивается в 411 млн руб. Эксперты считают, что претендента на актив найти будет непросто, так как в отрасли сегодня дефицит инвесторов. При этом в регионе достаточно свободных и еще не разработанных месторождений мела, которые также могут быть интересны бизнесу для вложений на перспективу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Российский аукционный дом по поручению банка «Траст» выставил на продажу готовый бизнес по добыче и производству извести и мела в Воронежской области, следует из аукционной документации. Предприятие «Эльдако» расположено на базе Крупенниковского мелового карьера недалеко от села Селявное Лискинского района в 140 км от Воронежа. На торги выставлены по 100% обыкновенных именных акций АО «Эльдако» и АО «Эльдако — газовое хозяйство», а также права требования «Траста» в полном объеме к первой компании и учрежденному ею ООО «Крупенниковский меловой карьер» (КМК).

Начальная цена лота составляет 411,3 млн руб. Форма торгов — открытый английский аукцион на повышение. Сумма задатка составляет 164,5 млн, шаг аукциона равен 10 млн. Заявки принимаются до 15 июня. Торги намечены на 23 июня. По собственным данным, завод «Эльдако» был построен в 2008 году и сейчас входит в группу компаний «Траст СМ», объединяющую предприятия по производству различных строительных материалов: извести, цемента, стеновых блоков и стальных конструкций. Последние новости на сайте завода датируются 2018 годом.

Основными активами «Эльдако» в сообщении о торгах названы 15 земельных участков общей площадью 144,7 га, недвижимое имущество для производства, хранения и транспортировки продукции, 38 единиц техники (экскаваторы, самосвалы, погрузчики, легковой транспорт), промышленное оборудование. У предприятия также имеется отдельный железнодорожный путь, примыкающий к ветке Валуйки — Лиски. Компания производит несколько категорий мела и извести. Их она может доставлять «навалом, в биг бэгах и мешках».

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Эльдако» зарегистрировано в Воронежской области в октябре 2013 года для производства негашеной, гашеной и гидравлической извести. Уставный капитал — 594,6 млн руб. По итогам 2022 года выручка составила 820,2 млн руб., чистый убыток — 31,8 млн. Компания не выходит из убытков минимум с 2015 года, крупнейший был зафиксирован в 2020 году — 166,9 млн. Гендиректором является Игорь Романов. С января 2019 по сентябрь 2022 года управляющей компанией было московское ООО «Траст СМ» (полностью принадлежит банку «Траст»). По данным на 2014 год, 78,19% акций принадлежали ирландской компании «Гренгам файненс лимитед», еще 21,81% — зарегистрированной на Британских Виргинских островах «Мирадо инвестментс инк.».

l На 99,8% АО «Эльдако» принадлежит ООО «КМК» (0,2% у Михаила Богуша, общий уставный капитал — 27,9 млн руб.). Его выручка в 2022 году составила 37,8 млн руб., чистый убыток — 8,7 млн. Занимающаяся с 2014 года добычей и первичной обработкой известняка и гипсового камня компания почти все время убыточна, прибыль за последнее время была зафиксирована в 2021 году — 4,9 млн.

l АО «Эльдако — газовое хозяйство» зарегистрировано в Воронежской области в декабре 2013 года для производства негашеной, гашеной и гидравлической извести. Уставный капитал — 41,2 млн руб. По итогам 2022 года выручка составила 2,3 млн руб., чистый убыток — 2,5 млн. Это первый убыток компании минимум с 2015 года. Гендиректором является Роман Плахотин. Совладельцы на 2014 год — те же и в тех же долях, что у АО «Эльдако».

Добывающая промышленность, представителем которой является «Эльдако», не относится к крупнейшим для Воронежской области отраслям. По данным Воронежстата, в 2022 году объем добычи полезных ископаемых в регионе в денежном выражении составил лишь 9,6 млрд руб., тогда как суммарная отгрузка местной промышленности достигла 928,7 млрд руб. Однако в сравнении с 2021-м добывающая промышленность увеличила отгрузку сразу на 41%. Индекс промпроизводства, характеризующий динамику добывающей отрасли, составил по итогам 2022 года 102,8%. По данным Воронежстата, в регионе за год было добыто 1,4 млн т природного мела.

На этом же рынке в регионе работает филиал бельгийской Sibelko ООО «Сибелко Воронеж». Компания добывает песок и глину в меловом карьере «Белый колодец» в пригороде областного центра, а также разрабатывает месторождение бентонита. В компании вчера не ответили на звонки «Ъ-Черноземье».

Отрасль добычи мела в Воронежской области «могла бы чувствовать себя и лучше», а в регионе остается большое количество невостребованных месторождений, отмечает декан геологического факультета Воронежского государственного университета, профессор, доктор геолого-минералогических наук Виктор Ненахов.

«Залежи мела в регионе, притом любого качества, практически неисчерпаемые. Поэтому для реальных инвесторов есть большое количество свободных участков, которые ранее не разрабатывались. Но на сегодняшний день разведанные ресурсы мела в Воронежской области намного больше, чем реальный интерес бизнеса к ним. Не все даже привлекательные участки разработаны инвесторами»,— рассказал господин Ненахов.

«Как правило, разработка ведется в интересах узкоспециализированного производства»,— напомнил эксперт. Так, «Эльдако» добывало мел для стройматериалов и производства извести. «Но мел можно использовать в целом спектре отраслей промышленности — начиная от металлургии и заканчивая косметикой. Он используется как наполнитель для бумаги, при производстве цемента и извести. Всего есть боле 100 видов использования мела»,— заключил декан.

Бизнес-омбудсмен в Воронежской области Павел Ковалев призвал не оценивать отрасль добычи полезных ископаемых как «непрофильную для региона». «Она точно так же, как и другие, находится под пристальным вниманием правительства РФ и областных властей. Добывающей промышленности в регионе тоже доступен ряд преференций для расширения и модернизации бизнеса»,— отметил господин Ковалев. По его оценке, аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе в последнее время не сталкивался с жалобами представителей отрасли, что говорит «об отсутствии серьезных системных проблем для ее развития в регионе».

Александр Прытков, Сергей Калашников