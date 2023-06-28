Банк «Траст» передумал продавать воронежский меловой завод «Эльдако»

Торги по продаже мелового карьера и производства извести «Эльдако» в Лискинском районе Воронежской области отменены по решению собственника. Об этом сообщается в документации Российского аукционного дома. Причины такого решения не раскрываются.

Бизнес на продажу выставлял банк «Траст». Он планировал продать по 100% обыкновенных именных акций АО «Эльдако» и АО «Эльдако — газовое хозяйство», а также права требования «Траста» в полном объеме к первой компании и учрежденному ею ООО «Крупенниковский меловой карьер» (КМК).

Начальная цена лота составляла 411,3 млн руб. Торги планировались на повышение. Основными активами «Эльдако» являются 15 земельных участков общей площадью 144,7 га, недвижимое имущество для производства, хранения и транспортировки продукции, 38 единиц техники, промышленное оборудование и железнодорожный путь, примыкающий к ветке Валуйки — Лиски.

Подробнее о торгах читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Генералы печальных карьеров».

Александр Прытков

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