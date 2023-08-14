За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 52 снарядами

В воскресенье, 13 августа, ВСУ выпустили по Белгородской области не менее 52 снарядов (за 12 августа — 13). Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. В двух инцидентах пострадали два человека, есть разрушения в одном населенном пункте.

В Белгороде беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом №9 на улице Есенина и взорвался. Из-за этого произошел взрыв, в результате которого пострадала 10-летняя девочка, гулявшая рядом со зданием. У нее инородное тело в проекции правового локтевого сустава, также она получила множественные резаные ранения стопы, голени и предплечья. Родители доставили дочь в детскую областную больницу. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное. Кроме того, выбиты окна и повреждены кондиционеры в пяти квартирах, посечен фасад здания, пострадали 16 машин и один хозобъект. «После оформления заключения о техническом состоянии многоквартирного дома рабочие приступят к восстановительным работам»,— заключил губернатор.

В Белгородском районе по селу Наумовка было выпущено восемь артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка — четыре. В селе Журавлевка с беспилотника сброшено шесть взрывных устройств, также один из дронов упал на территории села. В селах Ближнее, Соломино и Киселево сбито по одному БЛПА. Разрушений и пострадавших нет.

В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка ВСУ сбросили с квадрокоптера одно взрывное устройство. Обошлось без последствий. Также в поселке Борисовка на территории частного домовладения при взрыве боеприпаса мужчина получил осколочные ранения головы, спины и баротравму. Его доставили в городскую больницу №2 в Белгороде.

«Причины произошедшего уточняются. Правоохранительные органы рассматривают версию получения травмы в результате взрыва неустановленного боеприпаса, предположительно не связанного с прилетом»,— добавил господин Гладков. В Грайворонском городском округе под обстрел попало село Заречье-Второе — зафиксировано попадание трех снарядов. По окраине села Пороз ударили девятью артиллерийскими снарядами. В поселке Горьковский были сбиты два беспилотника. Пострадавших и разрушений нет.

В Шебекинском городском округе по городу Шебекину было выпущено два артиллерийских снаряда, по хуторам Балки и Панков — один и два минометных снаряда соответственно. Село Середа ВСУ обстреляли из миномета и гранатомета — зафиксированы попадание пяти минометных снарядов и три гранатометных выстрела. Обошлось без последствий.

Алина Морозова

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