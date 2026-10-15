«Оставить несколько часов для неожиданных действий»
Анна Кулецкая — о том, как правильно отдыхать на выходных
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Идеальные выходные мы обычно представляем так: успели заняться спортом, встретиться с друзьями и наполнить холодильник вкусными блюдами на будущую неделю. Но исследования восстановления говорят, что гораздо важнее количества выполненных пунктов способность по-настоящему выйти из рабочего режима.
Например, если в будни человек живет под гнетом дедлайнов, контролирует свой режим и принимает решения, то в выходные ему нужна капелька спонтанности. Не стоит расписывать йогу в девять утра, поездку на фермерский рынок в полдень и встречу с друзьями в пять вечера. Лучше оставить хотя бы несколько часов для неожиданных действий.
Если же всю неделю вы только и делали, что общались с людьми, полная изоляция тоже ни к чему. Желательно увидеться с тем, с кем не обязательно что-то решать и можно просто побыть вдвоем. Отдельное исследование показало тесную связь между совместной деятельностью с партнером в выходные и лучшим восстановлением к началу рабочей недели. Но есть нюанс. Конфликты высасывают энергию, так что лучше заняться творчеством, а ремонт отложить на потом. А если с понедельника по пятницу вы делаете лишь полезные вещи, то в выходные ученые советуют бездельничать и забыть о продуктивности.
Важно и то, как мы воспринимаем эти два дня. В одном эксперименте исследователи попросили испытуемых представить, что они проживают маленький отпуск. Те стали меньше думать о работе и домашних делах, больше присутствовали в настоящем и в понедельник сообщили о большем ощущении счастья.