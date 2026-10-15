«Оставить несколько часов для неожиданных действий»

Если же всю неделю вы только и делали, что общались с людьми, полная изоляция тоже ни к чему. Желательно увидеться с тем, с кем не обязательно что-то решать и можно просто побыть вдвоем. Отдельное исследование показало тесную связь между совместной деятельностью с партнером в выходные и лучшим восстановлением к началу рабочей недели. Но есть нюанс. Конфликты высасывают энергию, так что лучше заняться творчеством, а ремонт отложить на потом. А если с понедельника по пятницу вы делаете лишь полезные вещи, то в выходные ученые советуют бездельничать и забыть о продуктивности.