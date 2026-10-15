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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Индустрии

В Минэнерго России допустили снижение мировых цен на уголь в 2027 году

Мировые цены на энергетический и металлургический уголь в 2027 году могут немного снизиться, заявил замглавы Минэнерго России Дмитрий Исламов. По его словам, Россия планирует сохранить или немного увеличить объем добычи угля в следующем году.
По итогам 2026 года объемы добычи угля в России немного снизятся — с 434 млн тонн до 430 млн тонн, добавил замминистра. «Главная задача — сохранить показатели. Нужно воспользоваться сложившейся ценовой конъюнктурой, цены немного подросли, вывоз в восточном направлении растет»,— сказал он журналистам на Российской энергетической неделе (цитата по ТАСС).
По прогнозам Минэнерго, доля убыточных угольных предприятий по итогам 2026 года составит 70%. В министерстве считают, что угольная отрасль России уже прошла самый сложный период. За январь—июль убыток отрасли составил 178,2 млрд руб. по сравнению с 225 млрд руб. за аналогичный период годом ранее.
О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «В шахтах окрепли оценки».
Рынок угля
Минэнерго
ТЭК