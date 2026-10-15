В Минэнерго России допустили снижение мировых цен на уголь в 2027 году
Мировые цены на энергетический и металлургический уголь в 2027 году могут немного снизиться, заявил замглавы Минэнерго России Дмитрий Исламов. По его словам, Россия планирует сохранить или немного увеличить объем добычи угля в следующем году.
По итогам 2026 года объемы добычи угля в России немного снизятся — с 434 млн тонн до 430 млн тонн, добавил замминистра. «Главная задача — сохранить показатели. Нужно воспользоваться сложившейся ценовой конъюнктурой, цены немного подросли, вывоз в восточном направлении растет»,— сказал он журналистам на Российской энергетической неделе (цитата по ТАСС).