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обновлено 10:42

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 14 августа

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

10:41. Десятилетняя девочка пострадала вчера в Белгороде в результате атаки украинского БПЛА, в ближайшее время ее должны прооперировать, сообщили РИА Новости.

9:55. Курс доллара на бирже превысил 100,3 руб./$. Такое значение валютной пары достигнуто впервые с 23 марта 2022 года. Курс евро составляет 109,2 руб./€. Юань также растет до 13,7 руб.

8:46. В Белгородском районе Белгородской области в ряды добровольцев вступил отец четверых детей. Местные власти пообещали при необходимости оказать поддержку семье.

7:49. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что причиной вчерашнего происшествия на улице Есенина стало «попадание вражеского беспилотника». «Специалисты БГТУ имени В.Г. Шухова провели первичное обследование: повреждений несущей конструкции жилого дома нет. Вчера коммунальные службы и МЧС убрали обломки ограждающих конструкций, в том числе и плитку, которая была разрушена взрывом и нависала над тротуаром»,- рассказал в соцсетях глава региона.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 11 августа

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