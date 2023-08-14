У пострадавшей при взрыве БЛПА в Белгороде девочки повреждены стопа, голень и предплечье

При атаке дома №9 на улице Есенина в Белгороде беспилотником пострадала 10-летняя девочка. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. У нее множественные резаные ранения стопы, голени и предплечья, а также — инородное тело в проекции правого локтевого сустава.

Глава региона уточнил, что школьница гуляла рядом с домом во время взрыва. После ЧП родители доставили ее в приемное отделение детской областной больницы. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное. РИА Новости уточняют, что в ближайшее время пациентку должны прооперировать.

Беспилотник врезался в дом на улице Есенина и взорвался около 17:43 накануне. О других пострадавших не сообщалось. В доме были повреждены пять квартир (в них выбиты выбиты окна и разрушены кондиционеры), также пострадали 16 припаркованных у здания машин, вентилируемый фасад дома между седьмым и 13-м этажами. Несущие конструкции здания не повреждены.

Алина Морозова

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